Galaxy Z Fold 5 porta nuove funzionalità multitasking agli utenti

Al Galaxy Unpacked di Seoul, Samsung ha svelato il Galaxy Z Fold 5, che porta diversi miglioramenti hardware e software rispetto al predecessore.

Alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, il Galaxy Z Fold 5 offre un display pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici più luminoso rispetto al predecessore. Mentre il Galaxy Z Fold 4 aveva un pannello pieghevole che raggiungeva una luminosità di picco di 1200 nit, il modello appena presentato vanta un miglioramento del 30% e dispone di un nuovo display pieghevole che può raggiungere i 1750 nit. Questo pannello ha inoltre un refresh rate da 1 a 120 Hz e una risoluzione di 2176 x 1812.

Quando è piegato, il Galaxy Z Fold 5 presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con un rapporto di 23,1:9, una risoluzione di 2316 x 904 pixel e un refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz.

Così come il Flip Z 5, Samsung è riuscita a rendere anche il Galaxy Z Fold 5 più sottile e più leggero – sebbene solo leggermente – senza sacrificare la funzionalità. Il telefono pieghevole mantiene una classificazione di resistenza all’acqua IPX8 e funzionalità come la ricarica wireless 2.0 e la condivisione di alimentazione wireless per la sua doppia batteria da 4400 mAh con ricarica da 25 W.

Samsung Galaxy Z Fold 5 misura adesso 13,4 mm (invece di 14,2 mm) quando è piegato e 6,1 mm quando è aperto, pur pesando 253 grammi, rispetto ai 263grammi.

Anche se il Galaxy Z Fold 5 assomiglia molto al Z Fold 4, propone una cerniera completamente nuova che consente di chiudersi perfettamente senza lasciare spazio tra le due parti del pannello pieghevole. E, ovviamente, è disponibile Flex Mode, che consente agli utenti di piegare parzialmente il telefono e usarlo in una nuova forma.

Multitasking e produttività

Il nuovo telefono pieghevole esegue una nuova versione dell’interfaccia utente One UI (5.1.1), che si concentra sull’ottimizzazione della multitasking e della produttività.

Gli utenti del Galaxy Z Fold 5 beneficeranno delle solite funzionalità di Multi-Window e App Continuity, ma anche una nuova barra delle attività migliorata tramite la quale gli utenti possono passare rapidamente tra le app più utilizzate.

La novità più importante, però, riguarda la funzione di trascinamento a due mani che consente agli utenti di trascinare e rilasciare un elemento, come un’immagine dall’app Galleria, con un dito mentre si apre un’altra app con l’altra mano.

Fotocamere

Le fotocamere posteriori includono una fotocamera grandangolare da 50 MP con Dual Pixel Auto Focus e stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo da 10 MP con PDAF, OIS e zoom ottico 3x.

La fotocamera dello schermo di copertura è da 10 MP, con lo schermo pieghevole che nasconde una fotocamera Under Display da 4 MP che è quasi completamente nascosta.

Il dispositivo dispone di Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, un sensore di impronte digitali montato lateralmente, due slot Nano-SIM e supporto eSIM.

Galaxy Z Fold5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di €1999

Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di €2119

Nella versione da 1TB al prezzo consigliato di €2339

Si pre ordina già su Amazon direttamente a questo indirizzo, con disponibilità dal 29 luglio prossimo.