OpenAI offre SearchGPT nell’app Comandi rapidi di iPhone e iPad

L’ultima versione dell’app ChatGPT di OpenAI offre l’opzione “Open SearchGPT” nell’app Comandi Rapidi di iPhone e iPad, utile per chi ha accesso al nuovo motore di ricerca basato sull’AI di OpenAI (al momento l’accesso è solo a pagamento) e vuole sfruttare funzionalità di ricerca sul web dall’app di Apple che consente di creare comandi rapidi personalizzati con più attività.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che da fine ottobre OpenAI offre il supporto al nuovo motore di ricerca profondamente infuso di intelligenza artificiale, mettendo a disposizione la ricerca di informazioni in tempo reale sul web (anche in italiano), permettendo di mostrare link a fonti rilevanti sul web.

L’approccio è diverso da quello di Google, grazie alle interazioni di tipo conversazionale (è possibile porre domande del tipo: “Quali musei sono aperti il giovedì pomeriggio a Amsterdam vicino a un buon caffè?”, oppure “Organizza un itinerario per un viaggio di quattro giorni in bici in Piemonte in un periodo dell’anno con temperature miti”).

SearchGPT è disponibile per chi ha accesso ai piani ChatGPT Plus e ChatGPT Teams (per ambienti di lavoro collaborativi), ma dovrebbe arrivare a breve anche il supporto per la versione disponibile per tutti di ChatGPT.

Al momento, solo gli utenti che dispongono di un abbonamento a ChatGPT Plus o Team possono accedere a SearchGPT da browser desktop o da app mobile. I costi dipendono dal piano personale (sono circa 20 dollari circa al mese), ma OpenAI ha già fatto sapere che il motore di ricerca sarà disponibile anche per gli utenti che usano la versione gratuita del chatbot AI.

