Black Friday, sconto di 50€ su Garmin Varia RTL510, radar per sicurezza in bici

Se siete ciclisti che vanno spesso su strade frequentate da veicoli sapete quanto pericoloso possa essere non accorgersi di una macchina che sopravviene alle spalle. Fino a ieri per evitare (op mitigare) questo problema serviva uno specchietto retrovisore, ora potete comprare in sconto in occasione del Black Friday Amazon il Garmin Varia RTL510, un radar con luce incorporata compatibile con iPhone.

Di questo accessorio abbiamo parlato lo scorso anno. Potete leggere il nostro articolo per sapere esattamente come funziona. Qui vi basti sapere che chi lo usa (come fa chi scrive queste note) lo reputa un indispensabile sistema di sicurezza che permette di viaggiare più tranquilli e sicuri grazie ad una serie di tecnologie al servizio del ciclista.

Il radar montato idealmente sul supporto della sella grazie offre una visibilità fino a 140 metri; quando un veicolo entra nel raggio d’azione del Garmin Varia RTL510 il sistema lo identifica e avverte il ciclista. La piattaforma di allerta può essere un ciclocomputer Garmin compatibile (ne trovate diversi su Amazon; noi abbiamo scelto il Garmin Edge 130 Plus) oppure un comune iPhone o Android con una applicazione ad hoc. Quando il Garmin Varia 510 “vede” un veicolo sul telefono appare una grafica (accompagnata da un suono) che rappresenta il mezzo (o più mezzi) in avvicinamento. Quindi basta montare il telefono sul manubrio per avere una visione alle proprie spalle.

Il ciclocomputer ha funzioni simili. Rappresenta i veicoli in avvicinamento con una icona presentata sul bordo destro. In aggiunta a questo anche qui c’è un suono molto percepibile che richiama l’attenzione anche se non si sta guardando lo schermo.

Le funzioni di questo radar sono molteplici. Nasce per chi va spesso in bici per allenarsi. Ma si tratta di un dispositivo molto interessante anche per chi fa il pendolare con la bicicletta o per chi fa cicloturismo.

Il Garmin Varia RTL510 è utile anche agli automobilisti: una potente luce di colore rosso che può essere settata per essere lampeggiante o fissa, visibile fino a 1,7 km di distanza, avverte della presenza del ciclista sulla strada.

L’autonomia è eccellente. Garmin parla di 16 ore in modalità lampeggiante e di 6 ore in modalità luce fissa. Secondo la nostra esperienza possiamo testimoniare che si tratta di stime molto attendibili.

Questo interessante (se non indispensabile) accessorio, costerebbe 200 euro. Amazon lo vende il Garmin Varian RTL510 a 149,99 euro.