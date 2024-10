Smartphone, indagine rivela il trend nelle intenzioni di acquisto

Pubblicità

Settembre è da sempre uno dei mesi più “caldi” per il settore Tech, in particolare per gli appassionati degli Smartphone, con l’annuale appuntamento per la presentazione dei nuovi iPhone: una tradizione che influenza tutto “lo shopping tech”.

Idealo – portale specializzato nella comparazione prezzi – ha condotto un’analisi sull’universo Smartphone e i dati restituiscono non solo una panoramica dell’interesse degli italiani per il comparto – tra brand e modelli più in voga – ma delineano altresì preferenze d’acquisto e caratteristiche “guida”. Di seguito i punti salienti:

Se è vero che le novità suscitano sempre curiosità, analizzando le intenzioni di acquisto nella settimana dal 18 al 24 settembre 2024 (rispetto a quella precedente) l’indagine rivela la top-5 degli Smartphone con la maggiore crescita di interesse: troviamo Samsung Galaxy S23 FE 128GB, Apple iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro 128GB, Google Pixel 8a 256GB e nuovamente Apple iPhone 16 Pro 256GB;

Gli accessori

Cresce l’interesse anche per gli accessori, alcuni dei quali imprescindibili per sfruttare le potenzialità dei device: l’indagine rivela che nel mese di settembre l’interesse per la categoria accessori per cellulari ha subito un rilevante incremento, con una crescita del +101% delle intenzioni d’acquisto rispetto al mese precedente; cavi e adattatori sono cresciuti del +10%, +8% per caricabatterie wireless e +4,5% per cuffie;

I dati dell’indagine relativi all’ultimo anno svelano poi alcuni insight sulle preferenze d’acquisto: per la tecnologia della fotocamera è indispensabile la registrazione video in 4k (per il 26,5% delle ricerche sul totale), parlando invece di capacità della memoria interna, sul podio quella da 256GB (con il 42% dell’interesse sul totale), mentre, per la risoluzione schermo il full HD (83,5% di interesse sul totale).

Andamento dei prezzi

Analizzando l’andamento dei prezzi nell’ultimo anno, si segnalano incrementi per protezioni per schermo (+14%), power bank (+13,5%) e cuffie per cellulari (+10%).

Per quanto riguarda le possibili variazioni per i nuovissimi device Apple nei prossimi dodici mesi, basandosi sull'andamento effettivo dei prezzi dei modelli precedenti òa piattaforma rivela che, a sei mesi dal lancio, il costo del nuovo iPhone 16 128GB potrebbe calare di circa il 26%, arrivando a costare poco meno di 700€(contro i 979€ di partenza) il prossimo autunno, esattamente ad un anno dall'ingresso sul mercato. Previsioni simili anche per iPhone 16 Pro 128GB il cui prezzo da listino fissato a 1239€ potrebbe subire un decremento di circa il 20,5% a sei mesi dal lancio.