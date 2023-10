Mini batteria USB-C senza cavo, perfetta per iPhone e Android, 5000 mAh e 22,5W

Vi siete comprati uno dei nuovi iPhone con porta USB-C oppure avete un telefono con porta USB-C? Andate su Amazon dove trovate la nuova batteria Anker Nano con connettore USB-C pieghevole.

Parliamo di una soluzione molto interessante che per la prima volta è apparsa nella versione Lightning: si tratta di una piccola batteria capace di funzionare come riserva esterna per collegare la quale non serve alcun cavo. Integra infatti una spina USB-C che si infila direttamente nella porta del telefono.

Altro aspetto interessante è la capacità. Batterie di queste dimensioni in passato arrivavano al massimo 2500 mAh. Pochi per un telefono moderno che non si ricarica neppure interamente con prodotti di questo tipo. Invece la batteria di Anker arriva a 5000 mAh. Questo significa che sarete in grado di ripristinare tutta l’autonomia di iPhone e di avanzare ancora energia.

La seconda caratteristica è che fornisce fino ben 22,5W. Nessuna batteria concorrente ha queste prestazioni. È persino superiore alla potenza di ricarica attraverso Magsafe con un caricabatterie da 20W. In pratica l’iPhone si ricaricherà, specie nella prima parte, molto velocemente.

Tutto questo si aggiunge anche alla caratteristica immediatamente visitabile: siamo di fronte ad un accessorio poco più grande di un accendino, leggero e tascabilissimo. Peraltro, il form Factor di questo particolare accessorio rende l’iPhone completamente utilizzabile, rappresentando quasi un suo prolungamento, una volta collegata

Da notare che sul lato si trova anche una porta USB-C che consente di ricaricare la batteria oppure di ricaricare anche un secondo telefono

La batteria Anker Nano Power Bank costa 29,99 €, un prezzo molto interessante se si considerano le caratteristiche esclusive. Esiste anche in versione Lightning che costa qualche euro in più.