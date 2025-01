Le migliori offerte tech di inizio anno di GeekMall

Pubblicità

Natale e Capodanno ormai sono passati; siamo nel 2025 e il modo giusto per iniziare il nuovo anno è spulciando le offerte messe in campo da GeekMall, che per questo inizio propone diversi prodotti utili per risparmiarsi la fatica della pulizia di casa e rendere le giornate un po’ più comode per tutti.

Sono diversi i prodotti in sconto, soprattutto per quanto riguarda la categoria Smart Home, dove è possibile ottenere un ulteriore 8% di sconto inserendo il codice SHAnno8. Se invece si superano i 100 € nel carrello basta inserire il codice 100anno10 per risparmiare altri 10 €, mentre col codice 200anno15 si risparmiano 15 € superando i 200 € di spesa.

In questa pagina trovate tutte le offerte attualmente in corso e valide, salvo esaurimento anticipato delle scorte, fino al 13 Gennaio. Di seguito invece alcune segnalazioni ritenute particolarmente interessanti dai membri della nostra redazione.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 normalmente costa 799 € , ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 749 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro normalmente costa 1799 € , ma inserendo il codice FSBF3600pro nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1569 €.

Narwal Freo X Ultra

Questo aspirapolvere ha un’aspirazione di 8200 Pa e un mop a doppio disco triangolare rotante che aumenta la potenza pulente. Ha inoltre un’autonomia di 210 minuti e la capacità di immagazzinare polvere per 7 settimane.

La tecnologia DirtSense rileva il livello di sporco e pulisce fino a quando il pavimento non è completamente pulito. La stazione base integrata gestisce la pulizia e l’asciugatura automatica del mop.

Infine c’è la modalità EdgeSwing per una pulizia approfondita degli angoli e il rumore generato arriva a 33 decibel, perciò è particolarmente silenzioso.

Narwal Freo X Ultra normalmente costa 799 € , ma inserendo il codice NarwalXU300 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 599 €. Inoltre nell’offerta sono compresi in omaggio 3 sacchetti per la raccolta dello sporco e 6 panni per il mop.

HiBREW H1B 6-in-1

È una caffettiera 6-in-1 compatibile con capsule Kcup, Nes, DG, E.S.E. e caffè in polvere. Può preparare caffè caldo o freddo con regolazione della temperatura fino a 95°C e del volume dell’acqua per personalizzare l’intensità.

La pressione di 20 bar e la tecnologia di riscaldamento a spirale promettono un’estrazione di alta qualità con una crema gustosa. C’è inoltre l’auto-spegnimento dopo 15 minuti di inattività e la protezione anti-secchezza per mantenere la macchina sempre al massimo dell’operatività.

Con serbatoio da 600 ml, c’è infine un indicatore LED per controllare facilmente lo stato delle varie modalità disponibili. Ottima per chi cerca una macchina versatile e performante per ogni tipo di caffè.

HiBREW H1B 6-in-1 normalmente costa 119 € , ma inserendo il codice 100anno10 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 109 €.

Proscenic F20A

È un aspirapolvere 3-in-1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia automatica. Con 380 giri al minuto della spazzola, rimuove macchie difficili come olio e sugo.

La batteria da 6.000 mAh offre 35 minuti di autonomia, mentre i due serbatoi da 1 litro permettono una pulizia continua.

La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria garantiscono una manutenzione semplice. Il display LED e la guida vocale ne migliorano l’usabilità.

Proscenic F20A normalmente costa 191 € , ma inserendo il codice SHAnno8 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 175,72 €.

TITAN ARMY P27GR

È un monitor da gaming da 27 pollici con risoluzione 2K QHD (2560×1440), frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG. Supporta il 99% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia HDR10, e c’è la tecnologia Adaptive-Sync che elimina lo screen tearing migliorando ulteriormente la fluidità del gioco e riducendo la latenza.

C’è la tecnologia che riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate, e la DC Dimming per eliminare gli sfarfallii. La funzione Game+ offre invece personalizzazioni come mirini e cronometri, mentre le 10 modalità di scena intelligenti permettono di adattare il display a diverse situazioni di gioco.

Supporta anche la modalità sPX per console e la funzione PIP/PBP per il multitasking.

TITAN ARMY P27GR normalmente costa 169,99 € , ma inserendo il codice TITANARMY nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 159,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

