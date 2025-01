Apple brevetta un cinturino per Apple Watch con sensori e batteria aggiuntiva

Pubblicità

Dal Patent Office statunitense emerge un brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a quello che sembra un indossabile o un Apple Watch, un dispositivo che può diventare – tra le altre cose – un particolare cinturino “multi-nodo” con integrati diversi “moduli”: sensori per la salute, batterie aggiuntive e altri elementi.

Del brevetto riferisce il sito statunitense PatentlyApple spiegando che nel brevetto la Casa di Cupertino spiega che il dispositivo indossabile in questione potrebbe essere proposto anche nella forma di monile o bracciale.

Ogni “sezione” può includere componenti elettronici separati, inclusa una unità di elaborazione, una batteria, una memoria, circuiti per le comunicazioni (es. quelle wireless o NFC) ma anche sensori vari (movimento, temperatura, cardiofrequenzimetri, per la fotopletismografia, risposta galvanica della pelle e altri ancora).

Le varie unità legate tra loro da questa sorta di bracciale, possono essere moduli indipendenti (anche con forme e dimensioni diverse) ma elettronicamente collegati l’uno all’altro. Si fa rifermento a possibili unità del bracciale che prevedono display, microfono, speaker, e altri elementi ancora.

Apple spiega nel brevetto che questo accessorio può essere non solo un cinturino, ma anche un elemento da collocare al collo, sulla regione del tronco, agli arti inferiori e altre zone del corpo.

Non è la prima volta che Apple brevetta cinturini e affini per Apple Watch; in passato sono emersi diversi brevetti e varie idee di potenziali accessori per futuri smarwatch. Qui, ad esempio avevamo segnalato il brevetto di un cinturino che registra parametri vitali; qui, invece, il brevetto di un cinturino che può cambiare colore a comando.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.