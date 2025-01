Come fissare il Mac mini M4 sotto la scrivania con un supporto stampato in 3D

Pubblicità

Se lo spazio sulla scrivania è risicato o se più semplicemente volete mantenerla ordinata e quanto più sgombra possibile, c’è un supporto che vi permette di nascondere con efficacia il Mac mini M4 direttamente sotto il piano di lavoro.

È a misura del nuovo Mini di Apple che sappiamo essere fisicamente più piccolo del suo predecessore (parliamo di 12,7 cm per lato rispetto ai 19,7 cm della precedente generazione) e fa sì che il computer possa essere fissato con sicurezza sotto la scrivania pur mantenendolo completamente usabile.

Bastano 4 viti e pochi minuti per fissarlo al piano di lavoro e renderlo subito operativo, senza la necessità di strumenti complicati o particolari esperienze in ambito tecnico. A quel punto sarà possibile inserirvi il Mac Mini M4 e iniziare subito ad usarlo.

Oltre a risparmiare spazio sulla scrivania andando ad occupare parte del piano sottostante, si ottiene anche il duplice vantaggio di poter accedere con maggiore facilità al tasto di accensione/risveglio/spegnimento che come sappiamo, per scelta di design, è stato posizionato sul fondo della macchina risultando così particolarmente scomodo da raggiungere per accendere o risvegliare il Mac dallo stato di Standby.

Anche le porte di ingresso e uscita restano totalmente accessibili e, in base alla disposizione della stanza e alla configurazione della propria scrivania, è possibile gestire i cavi mantenendo tutto perfettamente ordinato.

Ovviamente non ci sono compromessi nelle prestazioni e il supporto è comunque abbastanza aperto e arieggiato per permettere di accendere facilmente al Mac Mini per eventuali operazioni quotidiane di utilizzo, pulizia o manutenzione.

Oltre a fare ordine, questo supporto rappresenta anche una protezione aggiuntiva per il Mac Mini. Posizionandolo sotto la scrivania infatti si riduce il rischio di danni accidentali, specialmente in ambienti dinamici come l’ufficio o in case con bambini, in quanto sarà meno esposto a eventuali urti e fuoriuscite di liquidi.

In definitiva con un un supporto del genere potete posizionare il Mac Mini M4/Pro sotto il piano di lavoro ottenendo un ambiente più ordinato e riducendo il disordine. Questo non solo migliora l’estetica della postazione, ma permette anche di avere più spazio per altri accessori o semplicemente per lavorare in modo più comodo: la scrivania risulterà così più libera e funzionale, senza sacrificare l’accessibilità al dispositivo. Visto che si tratta di materiale plastico o PLA non c’è problema per la schermatura della rete Wi-Fi.

Il modello del supporto è disponibile su Thingiverse in formato STL pronto per essere scaricato e stampato ma…

Dove comprare

… se non avete una stampante 3D, questo supporto già pronto costa 21,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

