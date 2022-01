GEYIREN A900, sistema HUD per auto in sconto a 18,76 euro

Se volete aumentare la sicurezza durante la guida dell’auto, attualmente c’è in sconto un piccolo accessorio che potete installare sul cruscotto e di conseguenza trasformare leggermente il parabrezza. Si tratta di un dispositivo grande all’incirca quando uno smartphone che si poggia proprio in prossimità del vetro per consentirgli di proiettare sulla porzione di parabrezza adiacente alcune informazioni tecniche del veicolo.

Nel gergo tecnico viene chiamato HUD, che sta per Head Up Display, letteralmente “schermo a testa alta”: in pratica quello che viene mostrato sullo schermo viene riflesso sul vetro, come una sorta di proiettore che crea un effetto olografico su una piccola zona del parabrezza (3,5 pollici circa). In questo modo dati come i giri del motore, la temperatura dell’acqua, la velocità, la carica della batteria e via dicendo (dati questi che vengono acquisiti collegando il dispositivo alla presa OBD II dell’auto), anziché dover essere ricercati sotto al volante vengono mostrati sul parabrezza, consentendo all’utente di mantenere gli occhi quanto più possibile concentrati su quello che accade in strada.

Questo di fatto evita che si guardi in basso anche per quella manciata di secondi utili per leggere tali informazioni ma che possono risultare fatali quando si percorrono strade trafficate, sconosciute o dove in generale un qualsiasi imprevisto potrebbe risultare fatale. E’ anche dotato di un sistema di allarme, configurabile dall’utente, per avvisarlo quando supera una determinata velocità, in modo da esser sicuro di evitare multe in quei tratti di strada dove potrebbero essere posizionati degli autovelox.

C’è anche un sistema per la regolazione automatica della luminosità in modo da ridurla al buio, ad esempio quando si viaggia in galleria o di notte, ed aumentarla quando invece la luce esterna è particolarmente forte. Eventualmente si può comunque decidere di regolarla manualmente.

In dotazione, oltre al cavetto per il collegamento all’auto, trovate una pellicola che aumenta il riflesso dello schermo (qualora lo si ritenesse necessario) e un tappetino antiscivolo per posizionare l’HUD sul cruscotto in sicurezza. Se siete interessati all’acquisto, al momento lo trovate in offerta a 18,76 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.