Già in vendita XGIMI MoGo Pro 3, il proiettore portatile con gimbal

Vi avevamo mostrato nei giorni scorsi la nostra anteprima da IFA dei nuovi proiettori di XGIMI che ha portato in tutta la sua gamma un utile supporto orientabile che aumenta la versatilità e la possibilità di utilizzare al meglio il proprio sistema di correzione trapezio e autofocus automatico con evitamento ostacoli.

XGIMI MoGo 3 Pro è la rivisitazione della serie dei modelli portatili MOGO con importanti nuove doti che ne aumentano considerevolmente la versatilità.

La prima dote di XGIMI MoGo 3 Pro è sicuramente la portabilità: pesa come i suoi predecessori soltanto 1,1 kg, ha uno speaker incorportato ed è dotato di una porta USB-C che rende possibile (come accade sul modello Mogo 2 Pro – qui la nostra recensione) l’alimentazione con una Power Bank attraverso USB-C e una sorgente da 65 W PD.

Per la prima volta si passa da Android TV (versione 11 negli altri modelli della casa) a GoogleTV e finalmente viene offerto il supporto nativo di Netflix insieme a tutte le applicazioni di streaming quali Disney +, Apple TV +, Now TV.

MoGo 3 Pro ha a bordo una sorgente luminosa a LED di alta qualità con una luminosità di 450 ISO lumen che permette di proiettare in ambienti anche parzialmente oscurati con una risoluzione di 1080P e gestire uno schermo fino a 120 pollici.

Qui vediamo un confronto con i modelli Mogo 2 versione base e pro che rimangono in commercio.

Come gli altri modelli che abbiamo visto in anteprima ad IFA troviamo il supporto (qui solo laterale) con una staffa integrata a scomparsa, che consente un’inclinazione di 130°, facilitando la regolazione dell’angolo di proiezione per adattarsi a qualsiasi scenario.

Come per altri modelli XGIMI troviamo due speaker Harman/Kardon, in questo caso da 5W, integrati che permettono di avere un suono a 360° di eccellenza senza usare altri accessori.

Un accessorio che invece riteniamo fondamentale è il PowerBase Stand, un supporto 2-in-1 che funge da treppiede e da caricabatterie grazie alla batteria incorporata (fino a 2h30 di autonomia): grazie alla staffa orientabile e alla batteria a bordo si potranno realizzare proiezioni in qualsiasi posizione e pure in movimento.

La versatilità in movimento è amplificata dall’adattamento intelligente dello schermo ISA 2.0 di XGIMI, il sistema corregge automaticamente la distorsione trapezoidale, esegue la messa a fuoco automatica, evita gli ostacoli, protegge l’occhio e allinea perfettamente l’immagine allo schermo, garantendo ogni volta un’installazione molto sempòlice.

Gli altri due accessori pensati per questo modello sono il Filtro Ottico Creativo, che consente agli utenti di creare atmosfere immersive con l’applicazione XGIMI Wall e la Carrying Case, una custodia elegante per un facile trasporto e protezione.

Infine MogoPro 3 Pro funziona anche senza proiettare! Grazie ad una modalità denominata Luce ambientale si può utilizzare come speaker bluetooth stereo in abbinamento ad uno smarphone per creare una atmosfera particolare in qualsiasi ambiente.

Prezzo e disponibilità

XGIMI MoGo 3 Pro è disponibile su Amazon e presso i rivenditori autorizzati con un prezzo al pubblico di 499 €. Le prime consegne sono previste per il 16 Settembre

Il proiettore sarà acquistabile anche in bundle con l’esclusivo PowerBase Stand al prezzo di 579€ (sconto di 5% su Amazon). Tutti gli accessori saranno disponibili anche separatamente.

