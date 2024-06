Giochi, Riven torna anche su Mac il 25 giugno 2024

Pubblicità

Riven, il sequel del mitico gioco d’avventura Myst, torna nel 2024, 27 anni dopo l’uscita della prima versione. Dopo vari remake di Myst, per lungo tempo il videogioco per personal computer più venduto di tutti i tempi, dopo vari sequel, giochi paralleli ed espansioni, gli sviluppatori di da Cyan Productions vogliono offrire una versione moderna di Riven, con grafica degna degli attuali computer, una variante sviluppata da zero, e ampliata all’originale presentata nel 1997.

Il Sequel di Myst, sarà disponibile per PC tramite Steam e GOG, per Mac tramite Mac App Store e per visori di realtà virtuale tramite Quest 2 e Quest 3 (per ora niente Vision Pro) il 25 giugno.

La versione originale di Myst era ambientata in un mondo immaginario mitologico nel quale il giocatore poteva immergersi completamente, un’avventura grafica con puzzle basati su vari meccanismi, sfruttando appieno scenari prerenderizzati e filmati per coinvolgere il giocatore.

L’aggiornamento non si limita a migliorare l’aspetto grafico, ma è indicato come una riscrittura completa del gioco originale, con la stessa storia e gli stessi enigmi, in un ambiente completamente ricreato per l’occasione e alcuni bonus aggiuntivi in termini di contenuti.

Oltre alle ovvie migliorie in termini di grafica, altra grande differenza dovrebbe essere la libertà di movimento: sarà possibile muoversi liberamente in ambientazioni create dinamicamente con il motore 3D Unreal Engine 5. I personaggi, “l’aria che si respira” e gli scenari, dovrebbero essere quelli che hanno contribuito al successo dell’originale: ambienti fuori dal tempo che sembrano usciti da un racconto di Borges, con isole in mezzo al mare, puzzle da decifrare, isole misteriose, ecc.

Dalla scheda tecnica sul Mac App Store (dove si può preordinare a 39,99€) apprendiamo che solo i Mac dotati di un chip Apple Silicon saranno compatibili; sarà inoltre necessario disporre di 12,4GB di spazio di archiviazione e il titolo sarà solo in inglese (con menu e alcuni contenuti tradotti in altre lingue).