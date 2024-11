Gli acquisti Black Friday Top del 26 Novembre, Samsung recupera e Apple domina

Pubblicità

Alla fine dell’ultimo martedi della settimana del Black Friday 2024 ecco l’elenco dei prodotti a valore più venduti nelle categorie che il nostro sito segue con i suoi aggiornamenti. L’elenco non è in ordine di vendita perché non conosciamo le quantità esatte ma si tratta dei prodotti che più hanno coinvolto gli utenti nella scelta di acquisto. Li abbiamo ordinati sommariamente per prezzo finale dandovi modo di orientarvi in una eventuale valutazione.

La classifica più ampia sugli smartphone vede questa sera, oltre alla moltitudine di modelli Apple, una notevole presenza di dispositivi Samsung, azienda presente in tanti altri settori compreso quello dei Notebook e tablet dove si confronta con i modelli con la mela.

Oral-B sembra farla da padrone nella scelta dei prodotti per l’igiene personale grazie ai notevoli sconti su tutta la gamma. Per il resto i prodotti a valore più venduti anche oggi sono i robot per le pulizie, i lavapavimenti e le… friggitrici ma non possiamo non sottolineare il megasconto sugli Airtag Apple che ha portato il prezzo al minimo assoluto e le vendite alle stelle.

Nota: i prezzi all’interno dei box potrebbero essere diversi da quelli finali se siete presenza di coupon o sconti nel carrello oppure accedete come utente Amazon Business.

Smartphone

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Accessori Smartphone

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Notebook

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tablet

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

TV

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Gaming

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Illuminazione

Sto caricando altre schede...

Casa

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Cucina

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Cura della Persona

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Pulizia casa

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...