AirPods Max, nessun aggiornamento importante in previsione per ora

Apple ha presentato le AirPods Max aggiornate a settembre, ora offerte con USB-C e nuovi colori, ma non pensa (almeno per ora) a ulteriori aggiornamenti.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg affermando che Apple al momento non ha in programma novità su questo versante.

Nelle ultime AirPods Max non è presente il chip H2 che Apple sfrutta negli AirPods Pro e quindi le cuffie sovraurali non sono compatibili con l’audio adattivo (modalità che unisce la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza per controllare il livello di rumore che si senti nelle cuffie in base alle mutevoli condizioni dell’ambiente in cui l’utente si trova, consentendo di sentire più o meno rumore).

Almeno per ora, Apple non intende cancellare il prodotto ma sembrano previste revisioni: le AirPods Max continueranno a essere prodotte e vendute ma Apple a quanto pare considera le vendite troppo basse per giustificare l’allocazione di risorse necessarie per lavorare su modifiche hardware di rilievo. Questo non esclude ovviamente novità lato firmware ma non sono molte le funzionalità che possono essere aggiunte esclusivamente via software.

Le prime AirPods Max sono state presentate a settembre 2020 (qui la nostra recensione), e a parte la recente novità dei colori (“Mezzanotte”, “Halassia”, Blu, Viola e Arancione) e del passaggio al connettore USB-C, sono rimaste identiche alla versione originale.

Tra le peculiarità di AirPods Max (579 euro il prezzo di listino ma nel momento in cui scriviamo si trovano a 539,00 euro su Amazon): la fedeltà dei suoni, con driver progettato su misura e componenti per ridurre al minimo le distorsioni da un estremo all’altro dello spettro sonoro. L’audio spaziale personalizzato offre il rilevamento dinamico della posizione della testa (grazie a giroscopi e accelerometri integrati); l’equalizzazione adattiva regola il suono a misura delle orecchie dell’utente, in base alla posizione dei cuscinetti sulla testa e al livello di isolamento che sono in grado di creare. Non manca la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza (per parlare con qualcuno senza bisogno di togliere le cuffie: basta premere il tasto di controllo rumore e lasciare entrare i suoni dell’ambiente esterno). Offrono fino a 20 ore di ascolto con una sola ricarica.