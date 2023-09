Gli essenziali per la casa con Amazon Basics sono in sconto

State traslocando o dovete arredare la seconda casa (che magari usate solo per le vacanze) e volete prendere tutto l’occorrente spendendo il meno possibile? Allora dovrete approfittare delle offerte di Amazon attive sugli «essenziali per la casa», una sezione del noto e-commerce che raccoglie appunto strumenti, contenitori, scaffalature e altri accessori per la casa con sconti e nuove offerte ogni settimana.

Chi è Amazon Basics

I prodotti in promozione sono della linea Amazon Basics, un marchio privato di proprietà di Amazon nato inizialmente per i soli prodotti di elettronica e poi gradualmente estesosi ad altre categorie di prodotti.

Sono principalmente versioni più economiche dei prodotti creati dal gigante degli e-commerce per competere con altri marchi più blasonati dal punto di vista del prezzo di vendita. Tutto il processo è curato da Amazon, perciò l’azienda riesce a contenere ancora di più i costi di produzione, imballaggio e spedizione, curando ogni dettaglio con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente.

Qualità a basso costo è la parola chiave di questo marchio, che essendo collegato ad Amazon gode di tutti i vantaggi di rimborso, reso e garanzia che contraddistinguono la società.

La promozione

Come dicevamo in queste ore è attiva una promozione che vi consente di risparmiare sull’acquisto di prodotti per la casa. C’è davvero di tutto: dagli scaffali per aumentare lo spazio disponibile nei vari ambienti, dalla cucina allo studio fino alla mansarda e al garage; e poi servizi di piatti per tutte le tasche, set di coltelli, contenitori in vetro e plastica di varie misure, batterie di pentole, sedie da pranzo, portabottiglie, teglie antiaderenti, lenzuola, sgabelli, librerie e chi più ne ha più ne metta.

Ogni settimana Amazon aggiorna la pagina con nuovi prodotti, perciò se al momento non trovate nulla di vostro gradimento, salvate questa pagina tra i preferiti del vostro browser e impostate un promemoria in modo da ricordarvi di farci un salto ogni settimana per scoprire le offerte che Amazon ha deciso di lanciare.

Per questa settimana vi alleghiamo un elenco dei prodotti in sconto che, per qualità e prezzo, rappresentano una buona occasione d’acquisto.

