Gli smartphone Xiaomi 11T (e Pro) in preordine con uno sconto

Chi decide di comprare uno dei nuovi smartphone della serie 11T di Xiaomi già oggi può ottenere uno sconto quando, dal primo ottobre, sarà possibile acquistarlo. Al momento infatti è attiva una promozione sui preordini che consente di depositare subito 50 euro e, nel momento in cui poi si entrerà nel mese di ottobre e sarà possibile pagare il resto per far partire la spedizione, il prezzo finale sarà di 100 euro inferiore a quello di listino per tutti gli altri. Uno sconto quindi di cento euro per chi decide di dare fiducia a questi smartphone prima ancora che vengano lanciati sul mercato, anticipando i primi 50 euro per comprarli.

Il più economico dei due è Xiaomi 11T: monta una fotocamera principale da 108 MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con funzione anche di macro. Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e tecnologia AdaptiveSync, mentre il processore che alimenta il dispositivo è il MediaTek Dimensity 1200Ultra, costruito con processo a 6 nm e con una frequenza che raggiunge i 3.0 GHz. E’ un telefono Dual 5G, dotato di batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 67 Watt e con un doppio altoparlante stereo dotato della tecnologia Dolby Atmos.

L’altro telefono in promozione è la versione professionale che l’azienda chiama Xiaomi 11T Pro: anche qui c’è una fotocamera principale da 108 MP accompagnata da un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con funzione anche di macro e lo schermo è sempre un pannello AMOLED a 120 Hz con tecnologia Dolby Vision, mentre il processore è il Qualcomm Snapdragon 888 costruito con tecnologia a 5nm. C’è sempre una batteria da 5.000 mAh ma la tecnologia di ricarica è la HyperCharge di Xiaomi che viaggia a 120 Watt e, oltre ad essere anch’esso un telefono Dual 5G, il comparto audio è composto da un doppio altoparlante stereo firmato Harman Kardon.

Come dicevamo con la promozione attualmente in corso è possibile risparmiare 100 euro anticipandone 50 subito: è possibile scegliere lo Xiaomi 11T in versione 8+128 a 449 euro oppure quello 8+256 a 549 euro; per lo Xiaomi 11T Pro il prezzo invece è di 599 euro per il modello 8+128 mentre quello 8+256 costa 699 euro (questi sono già i prezzi scontati). Come ulteriore regalo a chi procede subito col preordine l’azienda regala anche il braccialetto Smart Xiaomi Mi Band 6.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.