Apple migliora la funzione che consente di scoprire nuovi podcast

Apple fa sapere di avere aggiunto 9 categorie nella scheda Ricerche dell’app Podcast, rendendo più semplice per gli ascoltatori individuare i loro programmi preferiti tra vari generi e argomenti.

Le 9 nuove categorie sono:

Salute mentale

Relazioni interpersonali

Automiglioramento

Diari

Imprenditorialità

Documentari

Essere genitori

Libri

Impara le lingue

Apple riferisce che ogni sottocategoria ha la propria classifica, e che da questa è possibile vedere i “top programmi” e le “top puntate”.

Tutte e 19 le categorie e queste 9 nuove categorie sono state riviste con nuove copertine e raccomandazioni.

Come sempre è possibile accedere a Podcast con il proprio ID Apple da Mac, iPad, iPhone, ecc., seguire e smettere di seguire i programmi preferiti, ascoltare programmi e canali gratuiti, acquistare abbonamenti a contenuti esclusivi, puntate senza pubblicità, ecc.

Il design della schermata “In riproduzione” è stato completamente rinnovato: ora ha uno sfondo elegante e dinamico che mostra la copertina del podcast e offre controlli migliorati per la gestione della coda.

Con il supporto delle copertine in tutta l’app Apple Podcast, l’utente potrà scoprire di più su ogni episodio. È anche più facile ascoltare l’anteprima, riprodurre o seguire i podcast grazie al nuovo design per episodi, programmi e canali in “In coda”.