Microsoft Office per Mac e Windows, licenze a vita a soli 17 €

Microsoft Office è tra le migliori applicazioni di produttività, utile sia per il lavoro che per uso personale. Che si tratti di condividere file con colleghi o di portare a termine i compiti di scuola, spesso è necessario utilizzare Word, Excel e altre applicazioni per svolgere le attività in modo efficace.

Attualmente, Microsoft propone un abbonamento mensile a Office 365, ma è possibile acquistare una licenza a vita.

Coi Saldi autunnali di Godeal24 attualmente in corso potete ottenere Microsoft Office 2019 Home&Business per Mac per soli 28,99€ (invece di 229€). Questa suite include tutte le applicazioni di produttività di Microsoft per Mac, da Word a Excel, Outlook, Teams e OneNote, senza dover spendere ancora per aggiornamenti o altro.

Per chi desidera le funzionalità più recenti, c’è inoltre Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a 69,99€ (invece di 299€).

Gli utenti Windows possono invece acquistare Microsoft Office Professional 2021 per Windows a un prezzo di 27,25€ (invece di 299€). Queste sono licenze a vita che si comprano una volta sola e funzionano per sempre, senza dover sottostare ai costosi abbonamenti mensili o annuali.

Migliora la produttività con MS Office

Se cercate una licenza Microsoft Windows 11 Pro per un computer dove fare dei test o per giocare, ecco quel che fa per voi. Su Godeal24, per poche ore, Windows 11 Professional può essere acquistato per 13,25€ (invece di 199€). Windows 11 offre strumenti utili per la produttività, inclusi l’Assistente AI Microsoft Copilot. Questo è un modo pratico per ottenere una licenza Win 11 Pro a un prezzo contenuto.

Aggiorna il PC con licenze Windows genuine

Pacchetti economici con il 62% di sconto (codice coupon “MAC62”)

Strumenti per MAC a prezzi competitivi

Fino al 50% di sconto su Windows e Office (codice coupon “MAC50”)

Offerte all’ingrosso, prezzi vantaggiosi

Su Godeal24, è possibile risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft a prezzo ridotto, software di sicurezza informatica e altri strumenti per computer. La consegna digitale invia il software direttamente via email in pochi secondi. Inoltre, con una valutazione di eccellenza del 98% su TrustPilot e supporto tecnico 24/7, si può contare sulla qualità dei prodotti offerti.

Godeal24 garantisce supporto tecnico professionale 24/7 e un servizio post-vendita all’indirizzo: [email protected].