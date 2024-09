Gli ultimi Mac nella lista di quelli ora considerati obsoleti o vintage

Pubblicità

Apple ha aggiunto tre Mac nell’elenco dei prodotti considerati vintage, e altri nove tra quelli considerati obsoleti.

Il sito Macrumors riferisce che gli ultimi Mac ora classificati come vintage, sono:

MacBook Air Retina 13″ 2018

MacBook Pro 13″ 2017, 2 porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2018, 4 porte Thunderbolt 3

I seguenti Mac sono ora considerati obsoleti:

MacBook Retina 12″ inizio 2016

MacBook Air 13″ inizio 2015

MacBook Pro 13″ 2016 2 porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2016 4 porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 15″ 2016

MacBook Pro Retina 13″ inizio 2015

iMac 21,5″ fine 2015

iMac Retina 4K 21,5″ fine 2015

iMac Retina 5K 27″ fine 2015

Ricordiamo che i prodotti “vintage” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di cinque ma meno di sette anni fa. I prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. La distinzione tra vintage e obsoleti ha senso solo in California e Turchia, mentre in Europa e in tutto il resto del mondo la distinzione è solo virtuale. Di fatto, quindi, i prodotti di oltre cinque anni, quelli vintage, come gli obsoleti, non hanno più assistenza per l’hardware direttamente da Apple. Questo non significa, ovviamente, che non la si possa avere da terze parti.