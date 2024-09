Nella beta di iOS 18.1 una opzione per ripristinare il Centro di Controllo

Pubblicità

Nella beta 5 del futuro aggiornamento a iOS 18.1, Apple ha integrato nuove opzioni di personalizzazione nel Centro di Controllo (quello che consente di accedere immediatamente alle funzioni usate più spesso, richiamabile sugli iPhone più recenti scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo).

Aprendo Impostazioni > Centro di Controllo è presente l’opzione “Ripristina Centro di Controllo” che, come è facile immaginare, permette di ripristinare il layout del Centro di Controllo alle impostazioni di default, senza bisogno di perdere tempo a spostare o modificare i vari elementi per ripristinare il layout che Apple propone di serie.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors spiegando ancora che una ulteriore novità dell’update a iOS 18.1 sono i controlli WiFI e VPN che l’utente può aggiungere nel Centro di Controllo.

Tra le novità di iOS 18, c’è la possibilità di personalizzare la schermata e, appunto il Centro di Controllo; quest’ultimo è stato ridisegnato ed è più flessibile: Ora è possibile organizzare gruppi di controlli, tra cui preferiti, riproduzione di contenuti multimediali, controlli della schermata Home e connettività, oltre alla nuova galleria di controlli con le opzioni delle app di terze parti. Ì anche possibile accedere ai controlli preferiti dal tasto Azione e cambiare i controlli sulla schermata di blocco o rimuoverli del tutto.

Nel momento in cui scriviamo iOS 18.1 è una beta disponibile per i soli sviluppatori; l’aggiornamento per tutti dovrebbe arrivare entro metà ottobre. Seguiranno poi tutte le successive versioni beta e gli aggiornamenti.

Per gli utenti di iOS 18.1 versione beta, anche per chi non vive in USA, è possibile provare le funzioni di Apple Intelligence in anteprima, e non ancora complete, seguendo pochi semplici passaggi.

Per novità e dettagli su iPhone 16 e 16 Pro si parte dai rispettivi collegamenti, invece per le novità di iOS 18 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.