Google Bard disponibile in Italia con AI più potente Gemini Pro

Lo scorso dicembre Google ha introdotto il suo LLM modello linguistico di grandi dimensioni Gemini Pro in Bard esclusivamente in lingua inglese, dando all’AI di Bard capacità di “comprensione”, “ragionamento”, sintesi e codifica più avanzate, oltre che la generazione di immagini: ora Big fa sapere che il modello AI Gemini Pro che alimenta Google Bard è disponibile in più di 230 paesi e territori in oltre 40 lingue, Italiano e Italia inclusi.

Google riferisce che sta espandendo la funzione di Double-check, già utilizzata in inglese, a più di 40 lingue. Quando si clicca sull’icona colorata della “G” di Google, mostrata in basso nella pagina, Bard valuterà se sul web, tramite Google Search, ci sono contenuti che confermano la sua risposta.

Se è possibile valutarlo, è possibile fare clic sulle frasi evidenziate e saperne di più sulle informazioni di supporto o in contraddizione con quelle trovate dalla ricerca. Tra le novità principali disponibili anche in Italia grazie a Google Bard ora con modello AI Gemini Pro, il funzionamento multimodale che permette di gestire non solo input e output di testo, ma anche a partire da immagini, audio, video e codice di programmazione.

Esempio di immagini generate con l’AI di Bard. Immagine di Google.

Generazione immagini

Ora a partire dagli input di testo dell’utente è possibile generare immagini da Bard (per ora in inglese) nella maggior parte dei Paesi del mondo, senza alcun costo. Questa nuova funzionalità si basa sul modello Imagen 2 aggiornato, secondo Big G in grado di “bilanciare qualità e velocità”, con risultati che promettono di essere di “alta qualità e fotorealistici”.

Basta digitare una descrizione, ad esempio “creare l’immagine di un cane che cavalca una tavola da surf”, per permettere a Bard di generare immagini personalizzate di tutti i tipi. Google afferma che la generazione di immagini è stata progettata tenendo conto della responsabilità. Per garantire una chiara distinzione tra le immagini create con Bard e le opere d’arte originali dell’uomo, è sfruttata la tecnologia SynthID per incorporare filigrane identificabili digitalmente nei pixel delle immagini generate.

Sono stati predisposti controlli che dovrebbero limitare i contenuti violenti, offensivi o sessualmente espliciti. Filttri sono indicati come in grado di impedire la generazione di immagini di persone celebri.

