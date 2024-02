NBA Infinite, il titolo di basket competitivo su iOS e Mac dal 17 febbraio

I fan della NBA avranno presto una nuova classifica da scalare. NBA Infinite, il prossimo gioco di basket mobile basato sulla competizione tra giocatori, verrà lanciato su iOS e Android durante il weekend dell’NBA All-Star 2024.

Karl-Anthony Towns dei Minnesota Timberwolves sarà la prima icona ufficiale della copertina per il prossimo titolo. Altri stelle della NBA saranno presenti nel gioco, come eventi da affrontare.

Towns non sarà solo il volto di NBA Infinite per l’imminente lancio, ma sarà anche presente nel gioco a livello globale insieme ad altri importanti giocatori, tra cui De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Ogniuno di questi giocatori viene presentato come ambasciatore del marchio.

Altre voci familiari saranno presenti nel gioco:

Oltre alla potenza delle stelle di NBA Infinite, i fan potranno godersi le partite dalla voce del veterano della NBA, Mark Jones. Jones ha commentato molte partite di alto profilo nella NBA, tra cui le Finali NBA nel 2011 e nel 2022. […] NBA Infinite avrà anche commentatori sportivi regionali in Germania, Francia e Brasile, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e commenti esperti a livello internazionale

Le voci internazionali includono Michael Körner, Xavier Vaution e Rômulo Mendonça. Questo, invece, il trailer di gioco:

NBA Infinite sarà lanciato su iPhone e iPad (con compatibilità Mac) e Android il 17 febbraio 2024. Il titolo di basket, purtroppo o per fortuna, sarà gratuito.