Con MIR 2024 l’industria dell’intrattenimento torna a Rimini

La storia della riviera incontra il presente e il futuro della Dance Music a MIR 2024. Si rinnova il legame tra l’industria dell’intrattenimento musicale, la professione di DJ e Producer, le tecnologie per la musica elettronica e la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, che quest’anno si terrà dal 7 al 9 aprile, nel quartiere fieristico di Rimini.

A ospitare professionisti e appassionati di Djing e club culture sarà MIR Club, il format nato la scorsa edizione dall’esigenza di creare uno spazio di partecipazione e incontro per i makers e appassionati nel campo degli eventi musicali, che quest’anno sarà interamente dedicato al comparto DJ e la sua industria di festival ed eventi.

MIR Club 2024

Il format si evolve: MIR Club accoglierà i visitatori al loro ingresso nella Hall-Sud, rendendo centrale e protagonista il ritorno del pubblico legato al mondo Dj e Music Entertainment all’interno della fiera.

MIR Club si presenta con un nuovo layout che comprende un’area espositiva, con stand in cui le aziende di tecnologia e accessori per la musica elettronica metteranno in mostra le ultime novità del settore. È già confermata la partecipazione dei maggiori marchi per le tecnologie DJ, i più importanti e riconosciuti, come Pioneer Dj e Denon DJ e altri marchi di prossimo annuncio.

Prove hardware e software per DJ

La grande novità di MIR Club è l’area experience, disegnata e progettata per consentire al pubblico di provare tecnologie hardware e software e gli accessori per il Djing. L’esperienza sarà quella di una vera e propria “School of DJ” per permettere a chiunque si avvicini per la prima volta a una console, di imparare a mixare e divertirsi in breve tempo.

Grazie alla consulenza diretta dei professionisti, chiunque potrà ricevere consigli per l’attrezzatura tecnica migliore per mixare e per animare un party come un vero DJ in pochi e semplici passaggi. Non mancheranno le ultime novità presentate sul mercato da toccare con mano.

Il punto sull’intrattenimento

Ma le iniziative in programma quest’anno sono diverse. Tra queste la DJ Round Table, un momento di dibattito tra DJ, proprietari di locali, organizzatori di festival, clubber, professionisti e giornalisti del settore, che daranno vita ad un dialogo a tutto tondo per esplorare le più attuali dinamiche di questo mondo.

MIR 2024 per farsi conoscere e migliorare

I DJ producer sono invitati a partecipare al Demolition Panel reso possibile grazie alla collaborazione con DJ Mag Italia. Sarà l’opportunità per far ascoltare le proprie tracce e mash up ad artisti, produttori e discografici, che daranno suggerimenti utili per migliorare le proprie performance e condivideranno la loro esperienza per consentire spunti di crescita professionale a chiunque voglia intraprendere questa carriera.

Con la prossima edizione 2024 MIR a Rimini dal 7 al 9 aprile torna ad essere l’unico evento italiano in grado di catalizzare anche l’attenzione delle aziende più rilevanti per la musica elettronica a livello internazionale, ma anche luogo di partecipazione attiva dei professionisti, in cui Dj e Producer possono acquisire nuove conoscenze, competenze e costruire relazioni durature nell’industria musicale.

La Lista delle aziende partecipanti e il programma completo del MIR 2023 è reperibile sul sito.mirtechexpo.