Google e Bill Gates impiegano AI contro le scie chimiche

Le scie chimiche sono tra gli argomenti più gettonati in rete, oltre che dai complottisti: la buona notizia è che quelle visibili lasciate dagli aerei (scie di condensazione) potrebbero essere notevolmente ridotte con l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale AI, grazie a un accordo a tre siglato da Google, Breakthrough Energy di Bill Gates e American Airlines.

Secondo i dati di un report indipendente citato da Google, segnalato dal New York Times, le scie bianche che spesso si formano con il passaggio di un aereo sono responsabili per circa il 35% dell’impatto totale dell’aviazione sul riscaldamento globale.

Anche se vengono spesso comunemente indicate come scie chimiche, in realtà quelle generate dal passaggio dei jet sono scie di condensazione. Si vengono a creare quando gli aerei attraversano strati di umidità, a partire dal vapore acqueo, come le nuvole.

Non un attacco chimico, come ritengono i complottisti, ma comunque le scie di condensazione trattengono grandi quantità di calore nell’atmosfera, contribuendo al surriscaldamento del pianeta. La ricetta, segnalata anche da Repubblica, prevede di dare in pasto all’intelligenza artificiale immagini satellitari, dati meteo e rotte di volo per creare mappe di previsione delle scie di condensazione,

L’accordo a tre arriva dopo i buoni risultati ottenuti nel periodo di prova di 6 mesi e 70 voli, come . Seguendo le previsioni generate con AI e modificando leggermente la rotta, la creazione delle scie è diminuita del 54% rispetto ai voli con rotte standard che non hanno seguito le indicazioni AI.

Dai risultati dei test emerge che la consistente riduzione nella formazione delle scie chimiche si può ottenere con un aumento limitato nei consumi di carburante, solamente il 2% in più. Per massimizzare i benefici inoltre basterebbe regolare con AI una piccola percentuale di voli per evitare gran parte del riscaldamento terrestre dovuto alle scie.

Le società coinvolte dichiarano che per una compagnia aerea l’impatto del costo del carburante sarebbe dello 0,3% del totale dei voli, quindi con un costo compreo tra 5 e 25 dollari per tonnellata di CO2 non immessa nell’atmosfera. La foto in apertura è di Frames For Your Heart su Unsplash.

