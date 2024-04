Boston Dynamics Atlas supera i contorsionisti umani

Nel giro di poche ore Boston Dyamics, controllata da Hyundai, ha annunciato la morte o meglio il ritiro del suo primo robot umanoide Atlas, versione idraulica, salvo poi annunciare a distanza di poche ore la nascita del nuovo Atlas in versione completamente elettrica.

La mossa di marketing sottolinea con tempismo l’arrivo di un nuovo robot umanoide, ora obiettivo di diverse startup e società, inclusa Tesla ed Elon Musk con Optimus. Mentre il primo Atlas idraulico era destinato a ricerca e sviluppo, il nuovo modello cambia tutto, non solo perché elettrico, ma anche perché destinato alla produzione e applicazioni reali.

Il debutto è accompagnato da un video YouTube che riportiamo in questo articolo. Il filmato di meno di un minuto si apre con Atlas sdraiato a terra, salvo poi compiere acrobazie da vero contorsionista per drizzarsi in piedi.

Ma non è finita perché il nuovo Atlas supera persino i contorsionisti umani provetti, ruotando prima la testa e poi anche il torso di 180 gradi. Una dimostrazione impressionante di flessibilità ed equilibrio, allo stesso tempo talmente naturale che viene da chiedersi come mai finora nessuno abbia mai pensato prima di realizzare un robot umanoide in grado di muoversi meglio e di più di un umano.

Non sorprende che Boston Dynamics introduca il nuovo Atlas elettrico come il «Robot umanoide più dinamico del mondo». Sarà chiamato a dimostrare le due abilità in altri video in arrivo dal costruttore ma soprattutto sarà messo alla prova nelle catene di montaggio auto di Hyundai.

Qui di seguito riportiamo la traduzione del post per il lancio del nuovo robot:

«Atlas può somigliare a una forma umana, ma stiamo equipaggiando il robot per muoversi nel modo più efficiente possibile per completare un compito, invece di essere vincolato da un raggio di movimento umano. Atlas si muoverà in modi che superano le capacità umane»

Combinando decenni di esperienza pratica con il pensiero dei principi primi, siamo fiduciosi nella nostra capacità di fornire un robot in grado di affrontare compiti noiosi, sporchi e pericolosi in applicazioni reali»

Boston Dynamics dichiara che è più agile e più forte del primo modello, in grado di sollevare e movimentare oggetti pesanti e irregolari, infine che sarà prodotto in serie.

Per ulteriori dettagli su Tesla Optimus rimandiamo a questo articolo di macitynet. Anche Apple sta lavorando a un robot.