Google Chrome 87 migliora prestazioni e autonomia

Gli utenti di Mac e PC Windows possono scaricare Google Chrome 87: Big G presenta l’ultima versione del suo browser web dichiarando che offre il più grande aumento delle prestazioni da diversi anni a questa parte.

Il primo dettaglio più visibile delle novità è rappresentato da una nuova icona, ora munita di un riquadro bianco di sottofondo, introdotto per integrare il design con il desktop di lavoro, colori e design di macOS Big Sur. Meno visibili ma decisamente più utili e importanti i cambiamenti sotto il cofano, con miglioramenti che riguardano le prestazioni, l’impiego più efficiente del processore e delle risorse del computer, che si traducono anche in una maggiore autonomia complessiva.

Google dichiara che il nuovo Chrome 97 richiede meno potenza di calcolo e anche meno memoria rispetto alle versioni precedenti. Il programma si avvia il 25% più velocemente, mentre le pagine web registrano un caricamento più veloce del 7%.

La gestione più efficiente delle risorse della macchina è ottenuto riducendo il carico sul processore per le schede di navigazione aperte ma non visualizzate: queste ultime non possono più risvegliare il processore. In questo modo la CPU rimane più libera e pronta per gestire le schede consultate dall’utente, un miglioramento che si traduce anche in un minor consumo di energia nei computer portatili.

Lo sviluppatore dichiara che queste soluzioni garantiscono una riduzione dell’impiego del processore fino a 5x, traducendosi anche in un incremento di 1,25 ore nell’autonomia. Occorre però rilevare che non tutti questi miglioramenti potrebbero essere immediatamente disponibili, Google infatti precisa che queste novità saranno implementate gradualmente con le versione Chrome 87 e anche Chrome 88. Da questa pagina si può scaricare Google Chome 87 per tutte le piattaforme.

