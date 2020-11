Google Maps mostra contagi e situazione Covid zona per zona

Viaggiare al tempo del coronavirus non è così immediato perché, oltre a pianificare il percorso, è necessario informarsi sulla situazione sanitaria del luogo da visitare e magari valutarne anche i rischi: ora Google Maps pensa anche a questo visualizzando i dati più importanti per monitorare l’andamento della pandemia di Covid nell’area di interesse.

L’app infatti ora include le informazioni relative alla diffusione di Sars-Cov-2 zona per zona. Nello specifico mostra il numero totale di contagi e di decessi che sono stati registrati fino a quel momento e include perfino un grafico con la tendenza dell’ultima settimana, in modo tale da sapere a colpo d’occhio se i numeri sono in aumento oppure in calo. Per ciascuna area sono inoltre elencati i collegamenti per consultare le linee guida locali, conoscere le restrizioni attualmente vigenti e rintracciare eventualmente con estrema facilità i centri per effettuare tamponi e test sierologici.

In questo modo quando gli utenti pianificheranno un viaggio potranno prendere più facilmente la decisione di annullarlo o posticiparlo nel caso in cui la zona che si intende visitare si trova in uno stato di emergenza. Da agosto su Google Maps è possibile anche scoprire se un hotel offre la cancellazione gratuita durante questo periodo di pandemia e soltanto poche ore fa ha aggiunto una funzione che permette di scoprire quanto sono affollati i mezzi pubblici.

Purtroppo al momento tutte queste funzioni di Google Maps correlate alla pandemia di Covid non sono ancora disponibili in Italia e in diverse altre parti del mondo, anche perché richiede la costante collaborazione con le istituzioni dei singoli paesi. Google però ha promesso di estenderle a livello globale «Entro le prossime settimane».

Approfittiamo per ricordare che Google Maps ha ricevuto diversi importanti aggiornamenti negli ultimi mesi: da settembre è tornata su Apple Watch e soltanto il mese scorso è stata potenziata la nuova funzione di navigazione tramite Realtà Aumentata: trovate maggiori dettagli qui.