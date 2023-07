Google, class action contro i metodi usati per addestrare le sue AI

Google è oggetto di una causa di ampia portata, e ha il dito puntato contro da alcuni utenti secondo i quali l’azienda avrebbe sottratto dati a milioni di persone senza il loro consenso, violando inoltre leggi sul diritto di autore, allo scopo di addestrare suoi prodotti nei quali è sfruttata l’intelligenza artificiale.

Lo riferisce CNN evidenziando una proposta di class action contro Google, contro la società madre Alphabet e l’affiliata DeepMind, richiesta che è stata presentata martedì 11 lugio presso un tribunale federale della California dallo studio legale Clarkson. Una simile domanda per intraprendere una azione collettiva è stata presentata lo scorso mese dallo stesso studio legale contro OpenAI, l’organizzazione nota per il chatbot ChatGPT.

I denuncianti sostengono che Google abbia segretamente sottratto “tutto ciò che è stato creato e condiviso su internet da centinaia di milioni di americani”, usando questi dati per addestrare prodotti AI come ad esempio il chatbot Bard. Nell’esposto si afferma inoltre che Google si sia impossessata del “impronta digitale” di tutti noi (le tracce lasciate quando navighiamo su internet, tracciando i nostri movimenti), ma anche di lavori “creativi e opere con copyright” per creare suoi prodotti AI.

Nella denuncia si fa riferimento ad un recente cambiamento nelle policy sulla privacy di Google dove si dichiara esplicitamente che l’azienda può accedere a informazioni personali per addestrare suoi modelli AI e strumenti quali Bard. Rispondendo al sito The Verge su quest’ultima questione, un portavoce di Google ha spiegato che la loro policy è trasparente e che le informazioni pubblicamente disponibili sul web sono sfruttate per addestrare modelli di linguaggio usati in servizi quali Google Translate.

Se la tesi dei dati sottratti a insaputa degli utenti fosse accolta, milioni di persone potrebbero prendere parte a una colossale class action contro Google e OpenAI, chiamate a rispondere della violazione del diritto d’autore passando per quella alla privacy.

