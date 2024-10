Qualcomm ed Epic Games portano Unreal Engine nelle auto

Pubblicità

I costruttori di auto e gli sviluppatori hanno a disposizione una soluzione chiavi in mano per creare interfacce utente, cruscotti digitali ed esperienze “Senza precedenti” a bordo delle vetture, questo grazie alla implementazione di Unreal Engine di Epic Games nella piattaforma Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm.

Ampiamente utilizzato non solo per creare videogiochi, ma anche per gli effetti speciali di cinema e TV, ora la sofisticata grafica 2D e 3D e le funzioni di Unreal Engine promettono di stravolgere un numero in crescita di cruscotti digitali e di schermi di infotainment a bordo.

Grazie alla collaborazione tra Epic Games e Qualcomm, le case automobilistiche che già impiegano Snapdragon Digital Chassis ottengono l’accesso alle funzioni pre-integrate e ottimizzate di Unreal Engine all’interno di Snapdragon Cockpit Platform.

Il motore Unreal Engine supporta risorse unificate in tutte le applicazioni e funge da base per la creazione di interfacce uomo – macchina (HMI) ed esperienze utente, oltre che di simulazioni. Ne beneficiano i flussi di lavoro che risultano più rapidi e flessibili, riducendo i costi, anche grazie a collaborazione e iterazione in tempo reale in ogni fase.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di Bill Clifford, vice president e general manager di Unreal Engine di Epic Games:

«Unreal Engine è lo strumento di creazione 3D in tempo reale più diffuso e avanzato, che offre una fedeltà e possibilità ineguagliabili, sia che si tratti di giochi che di interfacce utente. In collaborazione con Qualcomm Technologies, pioniere dell’HMI, e sfruttando le capacità di Unreal Engine e dello Snapdragon Digital Chassis, siamo entusiasti di vedere come le case automobilistiche inaugureranno la prossima frontiera delle esperienze di bordo».

La piattaforma Snapdragon Cockpit sfrutta elaborazione ad alte prestazioni, grafica immersa e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente nella transizione verso la mobilità connessa e intelligente.

Ricordiamo che la software house nota per Fortnite, Unreal, Gears of War e altri giochi, propone di usare il motore grafico Unreal Engine per la creazione di interfacce di controllo delle auto fin dal 2020: il primo costruttore a impiegare il motore di Epic è stato General Motors.

Nel 2023 Epic Gams ha ottimizzato Unreal Engine per i processori Apple Silicon. Per gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.