Google vuole rallentare il flusso di utenti Android che migra a iPhone

Con l’introduzione dei nuovi terminali Pixel 7 e 7 Pro, il primo Pixel Watch e anche un nuovo Pixel Tablet e altro ancora, arrivano le considerazioni degli analisti che, come osservatori a passionati si chiedono come mai, nonostante novità e miglioramenti a ogni generazione, Google riscuota ancora un successo molto limitato negli smartphone, questo anche negli USA: secondo Counterpoint questo succede perché Big G deve cavalcare una strategia molto sottile con i dispositivi Pixel e anche perché questi servono per rallentare un flusso costante di utenti Android che migrano a iPhone.

Un flusso di migrazione di utenti Android che passano a iPhone definito lento ma costante, tale da preoccupare persino diversi altri marchi del robottino verde. Da qui l’intervento di Google che si inserisce con la strategia dei Pixel: Big G investe molto per le nuove funzionalità hardware e software degli smartphone Pixel e lo fa per mostrare quanto di meglio Android possa offrire, ma deve sempre farlo senza far arrabbiare gli altri costruttori Android. Big G non vuole rubare quote di mercato ai costruttori suoi partner. Questo spiegherebbe anche la lenta espansione e disponibilità geografica dei dispositivi Pixel.

Purtroppo la società di analisi non indica numeri assoluti per quantificare «Il flusso lento ma costante della migrazione da Android a iOS», ma dichiara che anche se i Pixel riescono a interessare alcuni utenti iPhone, è decisamente più alta la percentuale di utenti Pixel che migrano a iPhone. In questo articolo riportiamo il grafico che mostra lo smartphone di provenienza a sinistra, mentre a destra i terminali acquistati da chi abbandona Pixel.

Ricordiamo che nell’ultima presentazione dei risultati finanziari Tim Cook ha annunciato un record per il fatturato iPhone e anche un record di utenti Android che sono passati a iPhone. Tra le principali ragioni del passaggio la maggior tutela di privacy e sicurezza.

A settembre oltre la metà di tutti gli smartphone attivi in USA era un iPhone. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.