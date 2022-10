Apple pensa già al lancio di iPhone 15 nel 2023

I tempi di sviluppo e progettazione di uno smartphone sono lunghi: è naturale che Apple stia già lavorando da tempo a iPhone 15, risulta invece molto più strano che un Apple Store in Regno Unito sia già stato avvisato e allertato per il possibile giorno di lancio di iPhone 15 nel 2023.

Lo si apprende da una nota interna riservata tra Apple e il negozio Apple Store Milton Keynes che si trova all’interno di un centro commerciale a circa 100km a nord di Londra. Secondo l’intercettazione di MacRumors Apple informa che i dipendenti non potranno prendere ferie tra il 15 settembre e il 7 ottobre, oltre che dal 2 dicembre 2023 all’inizio di gennaio 2024.

Sembra cambiare anche la procedura di comunicazione. Questo tipo di informazioni finora era diffuso da Apple solo pochi giorni prima dell’evento e tramite una app interna per comunicare direttamente con i dipendenti. Ora invece l’avviso arriva con larghissimo anticipo e tramite un memo interno che è riuscito a trapelare dalle maglie di segretezza di Apple. Il 15 settembre è venerdì, quindi sembra che anche per la prossima generazione iPhone 15 possiamo aspettarci una presentazione presto, già dal 5-6 settembre.

Ma è davvero troppo presto per fare previsioni. In questo periodo dell’anno gli iPhone 15 sono in fase di validazione per la produzione e le prime stime sulla data di presentazione e lancio si potranno fare solo dopo aver stabilito la data di inizio produzione.

I dettagli specifici per iPhone 15 sono ancora piuttosto scarsi dato che siamo ancora distanti un anno dalla presentazione dal rilascio, ma ci si aspetta che Apple passi ad un connettore USB-C, abbandonando così l’attuale Lightning. Inoltre, le voci suggeriscono che i ritagli a forma di foro e pillola, introdotti con l’iPhone 14 Pro, arriveranno su tutti i modelli della linea iPhone 15, anche quelli standard. iPhone Pro Max potrebbe diventare iPhone Ultra.