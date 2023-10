Google Maps offre limiti di velocità super precisi grazie all’AI

Google sembra aver trovato la ricetta giusta per segnalare i limiti di velocità delle strade di tutto il mondo con estrema precisione: col fatto che usiamo l’app Google Maps da anni può sembrarci tutto semplice e scontato, eppure dietro ci sono tecnologie avanzate che rendono la piattaforma sempre più affidabile, incluse tecnologie di intelligenza artificiale AI.

Un esempio perfetto sono i limiti di velocità che Google Maps è in grado di segnalare per le strade di tutto il mondo. Per riuscire in quella che apparentemente sembra una facile impresa, combina una serie di dati, anche dinamici, che vengono poi gestiti dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

Come funziona

Il sistema infatti non si basa soltanto sui dati ufficiali forniti dai governi locali, che generalmente elencano una serie di limiti di velocità predefiniti per i vari tipi di strade; questo perché i limiti di velocità, tra le altre cose, possono variare a seconda dell’ora del giorno e delle condizioni meteorologiche.

Google ha così addestrato la sua AI per tenere in considerazione questi ed altri fattori prendendo le informazioni necessarie da diverse fonti, comprese le immagini di Street View e quelle caricate dagli utenti. Non solo: è anche in grado di contestualizzarli in base al paese in cui si trova, distinguendo ad esempio i limiti di velocità imposti negli USA da quelli europei.

Data la dinamicità delle strade, il sistema tiene in considerazione anche i cambiamenti temporanei causati ad esempio dai lavori in corso, oltre ai feedback della comunità e alle condizioni del traffico.

Ancora più interessante il fatto che Google non modifica frettolosamente queste informazioni, ma effettua prima alcune verifiche incrociando i dati provenienti dalle varie fonti in modo da evitare segnalazioni potenzialmente inesatte.

Limiti di velocità di Google Maps non solo per umani

Tutto questo ovviamente non solo fa bene alla guida dei conducenti, ma crea giorno dopo giorno una base dati fondamentale per le auto a guida autonoma che, presto o tardi, sembrano destinate a finire sulle nostre strade.

Anche perché da questo punto di vista gli organismi di regolamentazione stanno intervenendo, soprattutto in Europa attraverso una serie di regolamenti generali di sicurezza che impongono ai veicoli di avere una funzione di assistenza intelligente che mostri continuamente il limite di velocità corretto.

Sebbene quindi la visualizzazione dei limiti di velocità in Google Maps possa sembrare una caratteristica banale, dietro c’è una complessità e un livello di precisione notevoli. In alcune zone dove manutenzione delle strade e segnaletica sono trascurati, sembra più sicuro affidarsi alle indicazioni di Google Maps.