Google Maps e Waze ancor più in sintonia con iPhone e CarPlay

Google ha annunciato nuove funzionalità per i suoi due navigatori, Waze e Google Maps, che saranno disponibili per gli utenti iPhone e CarPlay, con l’obiettivo di rendere i viaggi più sicuri e informativi.

Anzitutto, le novità di Maps mirano a semplificare la segnalazione di incidenti e informazioni utili, come lavori in corso, chiusure di corsie, oggetti sulla strada e presenza di polizia. Queste segnalazioni provengono dalle comunità di Maps e Waze, e ora gli utenti potranno vedere da quale app proviene la segnalazione. Le icone di segnalazione sono state ingrandite per facilitare la condivisione rapida degli aggiornamenti, e altri conducenti possono confermare l’incidente con un semplice tocco.

Inoltre, Google Maps introduce una nuova guida che sarà particolarmente utile quando si arriva a destinazione: la nuova funzione renderà meno confuso il processo per trovare l’ingresso o il parcheggio quando si arriva a destinazione, soprattutto di notte. Durante il tragitto, infatti, la nuova funzione evidenzierà automaticamente l’edificio e l’ingresso mentre ci si avvicina, oltre a mostrare i parcheggi disponibili nelle vicinanze.

Su Waze, Google sta aggiungendo la possibilità di visualizzare nuovi tipi di telecamere che monitorano il rispetto dei limiti di velocità e l’uso delle corsie riservate. Ad esempio, i conducenti riceveranno un avviso se si avvicinano a una telecamera che rileva infrazioni per eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, utilizzo improprio delle corsie (come quelle per autobus), mancato uso della cintura di sicurezza o utilizzo del telefono alla guida.

Novità per Waze

Inoltre, Waze introduce una nuova funzione per gli eventi stradali, che aiuterà gli utenti a comprendere meglio l’impatto di eventi come parate, concerti e manifestazioni sportive sul traffico nelle vicinanze.

Se un conducente è passato di recente in una zona interessata o ha salvato luoghi nelle vicinanze su Waze, riceverà una notifica all’inizio dell’evento, con dettagli che riguardano la motivazione dell’evento, eventuali chiusure stradali e condizioni del traffico in tempo reale.

Queste informazioni, peraltro, potranno essere facilmente condivise con amici e familiari, per aiutarli a prepararsi meglio per i loro viaggi.

Infine, gli utenti di Waze potranno presto ricevere indicazioni di navigazione e aggiornamenti sul traffico in tempo reale anche a schermo bloccato. Google ha annunciato che la navigazione su Lock Screen per Waze arriverà su iOS questo autunno, mentre le altre novità per Google Maps e Waze sono già in fase di distribuzione globale su Android e iOS, veicoli con Google integrato, Android Auto e Apple CarPlay.