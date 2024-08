DEVONThink Pro, tutti i vostri documenti in ordine in sconto del 40%

Pubblicità Scontrini fiscali, film, file audio, segnalibri internet, note personal, file di testo e molto molto altro. Ecco quello che potete archiviare e tenere sempre in ordine con DEVONthink Pro una versatile utility per Mac che permette di organizzare e ritrovare file, documenti e dati di qualsiasi tipo. L’applicazione proposta a 59€ dollari (invece di 99$) è inclusa nel nuovo Bundle di BundleHunt DEVONThink digerisce, memorizzandoli nel suo database, una infinita serie di dati e file: Immagini, film, file audio, segnalibri internet, note personali, file di testo. All’interno di DEVONthink possiamo stipare documenti Office e ricevute digitalizzate, PDF così come file multimediali, appunti presi dal web e anche composizioni di note create da noi con elementi provenienti da più fonti. Il software permette, poi, di rintracciare velocemente tutte le informazioni e i dati che gli abbiamo dato in pasto sfruttando le classificazioni e le categorie gestite dall’intelligenza artificiale integrata. In pratica è possibile creare relazioni tra documenti di vario tipo, ad esempio la ricevuta di un albergo e la prenotazione su Internet dello stesso. In questo modo abbiamo la certezza di recuperare l’informazione desiderata anche a distanza di anni. DevonThink consente di categorizzare i documenti sulla base di altri che abbiamo compilato, aggiungere regole smart, rinominarli, modificarli anche senza aprirli. Spiegare tutte le funzioni di questa applicazione in poche parole non è semplice ma in sintesi Mantiene tutti i dati in un solo posto

archivia le mal

sincronizza i dati fra diversi Mac

evita di ripetere azioni ripetitive Il canale Youtube di DevonTechnologies ha molte dimostrazioni di come usar DevonThink. Vi invitiamo a scorrerle se siete curiosi. Questa applicazione costerebbe 99$. In offerta lo comprate a solo 59 $. Oltre a DevonThink trovate anche altri programmi a prezzi ribassati. Tra di di essi RockTypist a 1$, SpamSieve a 5,59$, Unarchiver a 1$. Click qui per vederli tutti

