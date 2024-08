AI, l’accordo di Google con Anthropic non piace all’antitrust britannico

Pubblicità

Alphabet (società sotto il cui cappello è compreso Google) ha investito 2 miliardi di dollari in Anthropic, una startup specializzata in AI che propone modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) particolare interesse denominati Claude, competitor di ChatGPT e Google Gemini.

La partnership tra Google e Anthropic non è vista di buon occhio dalla Competition and Markets Authority (CMA) britannica che sta per avviare una indagine per comprendere dettagli su un accordo che, a suo dire, potrebbe portare a una rilevante “situazione di concentrazione”, mettendo a rischio la concorrenza nel mercato in rapida crescita delle IA basate sul cloud e relativi prodotti e servizi.

L’Autorità garante della concorrenza e dei mercati invita partiinteressate a presentare osservazioni entro il termine del 13 agosto, prima dell’avvio del procedimento di indagine formale. Al termine dell’inchiesta, verrà deciso se intraprendere o no azioni correttive, o intervenire in altri modi sul mercato.

L’Autorità garante sembra voler sondare il mercato in prospettiva, nell’ambito di un preoccupazioni più generali che riguardano il settore dell’IA generativa. Le partnership con altri operatori hyperscale e startup dell’IA suscitano preoccupazioni, incluse relazioni commerciali come quelle tra Microsoft e OpenAI, ma anche il legame tra Amazon Web Services e Anthropic.

Un portavoce di Google ha dichiarato al sito statunitense Computerworld che Anthropic è libera di siglare accordi con altri provider cloud e operatori hyperscale, sostenendo in sostanza che le preoccupazioni legate alla concorrenza non hanno ragione di esistere.

Anthropic ha dichiarato che intende collaborare con la Competition and Markets Authority, fornendo loro il quadro completo dell’investimento fatto da Google e dei termini della collaborazione. “Siamo una società indipendente e nessuno delle nostre partnership strategiche o relazioni con gli investitori limita l’indipendenza della direzione aziendale, o la nostra libertà di associarci con altri”. Ancora, riferisce un portavoce della startup: “L’indipendenza di Anthropic è un attributo fondamentale, parte integrante della nostra mission di pubblica utilità, al servizio dei clienti ovunque e in qualsiasi modo preferiscano l’accesso a Claude”.

Antrophic è una delle società con le quali Apple avrebbe siglato accordi per offrire alcune funzionalità IA nei futuri sistemi operartivi, insieme ad altre ancora che saranno offerte da Apple Intelligence.