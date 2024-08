Google Pixel 9 Pro Fold, lo smartphone pieghevole diventa grande

Pubblicità

A circa un anno di distanza dal primo pieghevole della società, Google lancia il Pixel 9 Pro Fold, il dispositivo pieghevole che va a completare la famiglia di Pixel 9 presentata nelle scorse 24 ore. Si tratta, ovviamente, del modello più costoso: non solo Pro, ma anche pieghevole. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Fold condivide con la linea Pixel 9 lo stesso processore Tensor G4, coadiuvato da 16 di RAM, rispetto ai 12 GB del Pixel Fold, che permette di sfruttare nuove funzionalità di intelligenza artificiale, che non sarebbero state altrimenti possibili con un chipset più datato. Inoltre, il cambio di nome riflette il suo inserimento nella gamma dei terminali Pro, segnale evidente che si tratti di un vero e proprio top di gamma.

Anche se Google ha mantenuto l’approccio di base del precedente Fold, che si apre a libro, ci sono cambiamenti significativi che rendono il terminale più sottile. Grazie a un nuovo design della cerniera, il Pixel 9 Pro Fold è spesso solo 5,1 mm, riducendo di 0,7 mm il dato rispetto al Pixel Fold. Questo lo rende anche più sottile del Galaxy Z Fold 6, diretto concorrente.

Anche il peso è stato ridotto, Il peso è stato ridotto, passando da circa 280 grammi a circa 250 grammi. Quanto alla cerniera a frizione fluida dovrebbe migliorare la durabilità del dispositivo stesso, con il dispositivo che mantiene la stessa certificazione IPX8 del suo predecessore.

Una differenza rispetto al resto della linea Pixel 9 Pro è che il Pixel 9 Pro Fold abbandona la barra delle fotocamere posteriore in favore di un layout con le lenti impilate verticalmente in un modulo rettangolare.

Display

Quanto ai display, quello esterno è di 6,3 pollici, come lo schermo del Pixel 9, rispetto ai 5,8 pollici del Pixel Fold precedente, mentre la larghezza dello schermo esterno misura 8 pollici, il più grande tra i telefoni pieghevoli al momento in circolazione.

Entrambi i display, è il caso di ricordarlo, raggiungono una luminosità massima di 2.700 nit. Se si considera lo schermo principale, ciò rappresenta un miglioramento dell’80% rispetto al display del Pixel Fold del 2023.

Fotocamere

Non ci sono grandi cambiamenti nel comparto fotografico rispetto al Pixel Fold. La fotocamera ultragrandangolare del Pixel 9 Pro Fold ha una risoluzione leggermente inferiore di 10,5 MP rispetto ai 10,8 MP del predecessore, ma quella principale da 48 MP e il teleobiettivo da 10,8 MP rimangono invariate.

Questo teleobiettivo supporta uno zoom ottico fino a 5x e uno zoom digitale fino a 20x con la funzione Super Res Zoom di Google. La fotocamera frontale passa a 10 MP rispetto ai 9,5 MP del Pixel Fold, mentre la fotocamera interna sul display principale aumenta a 10 MP dai precedenti 8 MP.

Novità software

Le novità si concentrano maggiormente sul con una nuova funzione chiamata “Made You Look” che mostra animazioni sullo schermo esterno del Fold mentre si fotografano bambini con le fotocamere posteriori, per attirare la loro attenzione verso l’obiettivo.

Ancora, presente la modalità video Night Sight per riprese in condizioni di scarsa luminosità, con l’AI che aiuta a ridurre il rumore.

Un’altra novità, chiamata “Add Me”, consente di scattare una foto di gruppo e poi di posizionare l’utente che l’ha scattata nell’inquadratura, guidati dall’AI per ottenere uno scatto combinato.

Intelligenza artificiale

Non mancano, naturalmente, funzioni di intelligenza artificiale, supportate dal processore Tensor G4. Ad esempio, YouTube ora offre una funzione multiview che consente di guardare fino a quattro video contemporaneamente sul display del Fold.

Ed ancora, durante le videochiamate su Google Meet, i partecipanti possono apparire su entrambi gli schermi del telefono, permettendo di includere più persone nella discussione.

Allo stesso modo, Google Translate utilizza entrambi gli schermi del Fold per mostrare traduzioni in tempo reale, offrendo un’esperienza simile a quella offerta dai pieghevoli Samsung.

Non manca, ovviamente, il supporto a Gemini integrato, per aiutare con attività come la scrittura e la gestione del calendario. Come per gli altri modelli Pro, anche i possessori del Fold avranno un anno gratuito di Gemini Advanced.

SOS Satellite

Simile a quanto accade con Apple, anche il Pixel 9 Pro Fold integra la funzione SOS Satellite in USA, che permette di inviare messaggi di testo con la propria posizione anche senza connessione cellulare o Wi-Fi.

Altre caratteristiche tecniche includono una batteria da 4.650 mAh, rispetto ai 4.821 mAh precedenti che, al netto di miglioramenti significativi nella gestione energetica del Tensor G4, potrebbe non regalare una durata impressionante.

Prezzo e Disponibilità

Il Pixel 9 Pro Fold sarà venduto a partire da 1.799 dollari, mentre ancora non è disponibile sul Google Store italiano. Sebbene sia un prezzo importante, rimane sempre al di sotto del listino del Galaxy Z Fold 6, che ora parte da 1.899 dollari.

Per tutto quello che c’è da sapere sulla linea di Pixel 9 il link da cui partire è direttamente questo.