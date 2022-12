Google rivela le ricerche top degli italiani nel 2022

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiocanno riepiloghi e classifiche: Google ripercorre il 2022 che sta per terminare attraverso le domande e le curiosità che gli italiani hanno digitato di più all’interno del motore di ricerca.

Parole, significati ma anche personaggi, addii particolarmente importanti e sentiti, spiegazioni, istruzioni e guide, serie TV, attori, cantanti, film e altro ancora. Attenzione però: nelle classifiche Google 2022 che trovate in questo articolo trovate i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell’anno e non il maggior numero di ricerche in assoluto.

Le tendenze di ricerca mostrano la necessità di capire cosa succede intorno a noi, le motivazioni di un conflitto e delle personalità che lo hanno scatenato, ma c’è anche un interesse ricorrente verso momenti di maggiore ironia e leggerezza, cercati nello sport (dal calcio al tennis) e nei suoi protagonisti ma anche nella musica, che combacia con un momento che si dimostra importante per molti gli italiani come il Festival di Sanremo.

Abbiamo dedicato tempo e ricerche Google per le personalità e le figure di primo piano che ci hanno lasciati nel 2022, soprattutto per la Regina Elisabetta e l’immenso Piero Angela.

Dalle domande che ci siamo fatti in questo 2022, emerge un’esigenza di trovare spiegazioni a problemi pratici della vita di tutti i giorni, come le diverse agevolazioni dello stato o la compilazione dell’assegno unico. Ma anche domande che ci riportano al dramma della pandemia, legate al tampone o al green pass. I nostri “Perché?” portano però anche l’interesse a rispondere a domande più profonde, come la guerra, l’aumento del costo della benzina: temi che hanno caratterizzato questi mesi.

Partendo da qui è possibile dare un’occhiata alle classifiche Google 2022 per rivivere l’anno pronti per un nuovo inizio.Ricordiamo che soltanto il mese scorso Google ha introdotto una serie di novità, tra cui il miglioramento della ricerca di Gmail in Workspace e la ricerca con Live View, una funzione che va ad aggiungere una barra di ricerca al livello di realtà aumentata dell’app rendendo più facile trovare luoghi come bancomat, servizi e ristoranti. Per quanto riguarda le ricerche, Google ha aggiornato quelle per i Mondiali di calcio 2022.