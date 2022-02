Sanremo 2022, le emozioni social catturate dall’intelligenza artificiale

Ogni anno il Festival di Sanremo catalizza le emozioni e l’attenzione di milioni di telespettatori. In 72 edizioni, decine di artisti hanno interpretato canzoni che hanno suscitato molteplici emozioni nel pubblico. Cosa succederebbe se fosse un’intelligenza artificiale a “leggere” i testi del festival di Sanremo?

Per scoprirlo, un gruppo di ricercatori, guidati dai professori Massimo Stella (University of Exeter) e Giancarlo Ruffo (Università di Torino), ha usato un insieme di algoritmi di intelligenza artificiale (AI) in grado di processare il linguaggio con dati psicologici (qui i dettagli). Il team, coi ricercatori Alfonso Semeraro, Salvatore Vilella e Riccardo Di Clemente, ha analizzato tutte le 1741 canzoni delle 72 edizioni del festival, inclusa quella 2022 condotta da Amadeus.

Per ogni edizione del festival, l’AI ha processato il testo, ricostruendone il profilo emotivo, ovvero una sequenza di intensità di otto emozioni “fondamentali” come definite dallo psicologo americano Plutchik: fiducia, sorpresa, disgusto, gioia, rabbia, paura, sorpresa e anticipazione del futuro. Queste otto emozioni fanno da fondamenta a stati più complessi, combinandosi tra loro.

Ad esempio, in una canzone una combinazione di gioia e anticipazione nel futuro può esprimere attesa ed eccitazione, mentre sorpresa e disgusto possono indicare repulsione o la volontà di evitare o superare un trauma, tema spesso ricorrente nelle canzoni. Le canzoni di Sanremo hanno ispirato costantemente e principalmente emozioni positive, come fiducia ma anche sorpresa, gioia e anticipazione del futuro. Ma non solo.

La 72esima edizione è maggiormente complessa rispetto al passato, più ricca – valutandone i testi – di fiducia confrontandola, per esempio, all’ultima rassegna pre-Covid (2020), ma anche allo stesso tempo con la presenza di emozioni negative (più alti livelli di tristezza e paura). Tali emozioni non sono state riscontrate invece nella canzone dei Maneskin, vincitrice di Sanremo 2021 e fondamentalmente legata a una componente scenica che va oltre le capacità di elaborazione della AI. Sorpresa e anticipazione del futuro, ovvero inquietudine, ma anche fiducia e desiderio sono state invece le emozioni caratterizzanti il testo dei vincitori del 2022, ovvero Mahmood e Blanco.

Le emozioni racchiuse nelle singole canzoni possono essere percepite in modi molteplici e complessi. Al proposito, ci vengono in soccorso i social media che possono aiutare a monitorare tali reazioni, fornendo indicazioni interessanti per capire come gli utenti stiano reagendo al palinsesto RAI. Una raccolta di 100.000 tweets con l’hashtag #sanremo2022 evidenzia le emozioni portanti delle discussioni attorno alle canzoni dell’edizione corrente. La AI ha letto i testi dei tweet e identificato i profili emozionali delle discussioni social. E anche queste rispecchiano la predominanza di gioia, fiducia e speranza riscontrate nei brani.

Questa predominanza fornisce un quadro più completo dell’edizione sanremese guidata da Amadeus: le canzoni non hanno solo riscontrati alti dati d’ascolto ma vengono anche discusse online con un linguaggio dominato da contentezza, eccitazione e sentimenti positivi. I segnali di gioia più intensa si riscontrano per tre canzoni: Yuman, Emma ed Elisa. In questo quadro positivo sono presenti anche delle eccezioni. Alti livelli di rabbia si riscontrano nelle discussioni relative alla canzone di Ditonellapiaga e Rettore, un’emozione negativa non riscontrata in altre sfere social.

