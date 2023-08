Google sta lavorando ad una funzionalità simile a Continuity di Apple

Google sta lavorando per offrire su Android opzioni simili a quelle offerte da Continuity, la funzionalità che collega Mac, iPhone, iPad e Apple Watch, consentendo di passare facilmente da un dispositivo all’altro (è ad esempio possibile disporre di appunti condivisi copiando testi, immagini e video e incollarsi su un altro dispositivo, ma anche sbloccare automaticamente il Mac quando si indossa l’Apple Watch o utilizzare l’iPhone come webcam per il Mac).

Dell’arrivo di una funzionalità equivalente a Continuity su Android riferisce Mishaal Rahman, “leaker” del mondo Android, secondo il quale Google ha in cantiere una funzione per collegare dispositivi con sistema operativo Android, alla stregua di quanto consente Apple di fare agli utenti di Mac, iPad, iPhone.

Continuity è una funzione molto completa e la forte integrazione tra iOS, macOS, iPadOS, watchOS rende più facile offrire funzionalità di condivisione avanzata come ad esempio il controllo universale che permette di usare la tastiera, il mouse o il trackpad del Mac per controllare Mac o iPad aggiuntivi nelle vicinanze e lavorare passando da uno all’altro senza problemi.

L’integrazione tra i diversi dispositivi e sistemi operativi Android non potrà mai uguagliare quello offerto da Apple (per via delle differenze tra i vari dispositivi Android e le personalizzazioni dei vari OEM) ma alcune opzioni saranno simili a quelle già offerte da Apple. Di seguito quello che probabilmente vedremo secondo Rahman:

– Possibilità di condividere le chiamate tra dispositivi (la possibilità di passare da un dispositivo all’altro durante una chiamata), alla stregua della funzione che sui dispositivi Apple consente di effettuare e ricevere telefonate sul Mac o sull’iPad quando questi dispositivi si trovano sulla stessa rete dell’iPhone.

– Condivisione internet: alla stregua della funzione Instant Hotspot che consente di connettersi all’hotspot personale del proprio iPhone o iPad dal Mac, dall’iPad o da un altro iPhone senza inserire la password.

– Riproduzione musicale dei brani recenti tra i vari dispositivi: la possibilità di iniziare a riprodurre un brano su un dispositivo e continuare su un differente device.

