Come eliminare l’account Instagram direttamente dall’app

Instagram ha implementato una nuova opzione che consente di eliminare un account direttamente dall’app stessa, funzionalità in conformità con le nuove linee-guida dell’App Store che prevedono per tutte le app l’obbligo di offrire una funzione per l’eliminazione di un account.

A ottobre dello scorso anno Apple aveva inviato agli sviluppatori un messaggio per ricordare che le app presenti sull’App Store che consentono di creare un account devono offrire agli utenti la possibilità di cancellare gli account direttamente all’interno dalle app stesse, opzione che sarebbe da lì a breve diventata obbligatoria per tutte le app.

Apple consiglia agli sviluppatori di tenere conto di legislazioni che potrebbero rendere obbligatorio conservare determinati tipi di dati, esempio cartelle cliniche elettroniche, registri di vendita e registrazioni relative alle garanzie.

In precedenza – fa notare il sito TechCrunch – con Instagram era necessario accedere ad una pagina dedicata da un browser, selezionare un’opzione dal menu a discesa accanto a “Perché stai eliminando il tuo account?” e inserire la password; l’opzione per eliminare in modo permanente il priorio account era visualizzata solo quando e soltanto selezionato un motivo nel menu e toccando “Elimina [nome utente]”.

Per l’eliminazione dell’account direttamente dall’app bisogna selezionare l’icona dell’account in basso a destra, selezionare l’icona con le tre lineette in alto a destra, selezionare “Impostazioni”, da qui “Account”, ed “Elimina account” (confermando alla fine l’eliminazione)

Dopo 30 giorni dalla richiesta di eliminazione dell’account, il proprio account e tutte le informazioni vengono eliminati in modo permanente e non possono essere più recuperati. Durante questi 30 giorni, i contenuti restano soggetti alle Condizioni d’uso e all’Informativa sulla privacy di Instagram e non saranno accessibili ad altre persone che usano Instagram.

Gli sviluppatori spiegano che er completare la procedura di eliminazione potrebbero essere necessari fino a 90 giorni. Trascorsi i 90 giorni, copie dei contenuti potrebbero rimanere nell’archivio di backup isato per il recupero dei dati in caso di calamità, errori del software o altre possibili cause di perdita di dati. Inoltre, l’azienda pogrebbe conservare le informazioni dell’utebte per questioni legali, violazioni delle condizioni o azioni di prevenzione dei danni