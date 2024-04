Adobe Express con AI genera la tua immaginazione su iPhone e iPad

Da questo momento tutti possono scaricare l’app Adobe Express: foto e video IA con funzioni di intelligenza artificiale basati su Adobe Firefly. Fino a ieri infatti soltanto i beta tester potevano scaricarla e provarla per scoprire (e segnalare) all’azienda eventuali problemi prima del rilascio al pubblico; ma ora tutti quelli che hanno un iPhone, un iPad o un dispositivo Android possono scaricarla gratuitamente dai rispettivi App Store e usarla liberamente.

L’app è particolarmente interessante perché è dotata di Firefly, l’intelligenza artificiale generativa di Adobe. Di questa tecnologia abbiamo già parlato in diversi articoli; in breve facilita enormemente l’esecuzione di attività riptetitive, anche complesse, quando si creano contenuti – sia immagini che video – destinati ai social network.

Nel caso dell’app, chiunque in pochi passaggi può creare post per i social, immagini, video, volantini d’effetto, senza dover necessariamente conoscere nulla in fatto di elaborazione grafica. Basta infatti una semplice descrizione testuale di ciò che si intende ottenere, e al resto pensa l’app.

Poi si può sempre aggiustare il tiro per avvicinarsi quanto più possibile all’idea che si ha di un determinato contenuto inserendo, rimuovendo o sostituendo persone, oggetti e testi, approfittando delle migliaia di risorse e modelli già inclusi nell’app.

Cosa offre

L’app permette anche di creare propri modelli, in modo da avere una base già pronta per costruire rapidamente contenuti sempre diversi che però mantengano un determinato stile. Già in questa prima versione è decisamente completa di tutto il necessario per ottenere grandi risultati senza bisogno di usare altri software o dotarsi di chissà quali pacchetti di immagini.

Si può infatti già attingere a più di 28.000 font Adobe diversi, e ci sono centinaia di migliaia di video, tracce musicali e risorse Adobe Stock a disposizione di tutti.

Tramite l’app si possono anche montare video aggiungendo animazioni o generando i sottotitoli in automatico e in tempo reale (completamente modificabili se si riscontrano eventuali difformità) in oltre 100 lingue, e si può usare anche per creare codici QR che rimandano a collegamenti web, testi o altri contenuti.

Cosa la rende speciale

Fino a poco tempo fa con applicazioni e programmi di questo tipo bisognava quantomeno conoscere le basi dell’editing di foto e video, nonché prendere dimestichezza con i vari strumenti per ritagliare, incollare e comporre le immagini che si desideravano poi esportare altrove.

Adesso invece, grazie alle tecnologie di AI generativa Adobe Firefly, per tagliare e ridimensionare i progetti per qualsiasi canale, eliminare sfondi, convertire i file, scontornare i soggetti, o anche operazioni più complesse, come animare un personaggio con la propria voce, basta un tocco o una frase.

Download

L’app per iPhone e iPad Adobe Express: foto e video IA si scarica gratuitamente dall’App Store.

si scarica gratuitamente dall’App Store. La versione per Android Adobe Express: crea video IA e si scarica gratis dal Play Store.

Alcune funzioni sono subito disponibili, per altre è necessario sottoscrivere un abbonamento. I prezzi partono da 9,99 € al mese per il pacchetto Adobe Express mensile.

L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede, specie nei programmi e nei servizi offerti da Adobe: di recente ad esempio è stato aggiunto un assistente AI in Acrobat che permette di rimaneggiare i PDF in maniera tutta nuova. Per saperne di più potete sfogliare questa sezione del nostro sito dove trovate le ultime notizie in fatto di novità e aggiornamenti relativi ai prodotti Adobe.