Google trema, tutti possono creare le Skill Amazon Alexa al volo

Con questa mossa Amazon lancia l’ennesimo guanto di sfida a Google: da sempre Alexa ha puntato sulle skill per ampliare le funzionalità dei propri altoparlanti smart, e adesso con Skill Blueprint ogni utente potrà creare le proprie Skill in pochi secondi, per personalizzare al meglio la propria esperienza Alexa.

Al momento sono disponibili 12 Skill Blueprint e la selezione continuerà a crescere, evidenzia il colosso. Alexa Skill Blueprint è un nuovo modo per creare le proprie Skill e le risposte personalizzate per Alexa. L’utente può facilmente scegliere tra una serie di modelli di facile utilizzo. Semplicemente, si potrà compilare un template già strutturato e inserire le informazioni che si desiderano negli appositi campi indicati.

Preparate le vostre domande e risposte per Alexa

In questo modo l’assistente potrà rispondere a domande di vario tipo, che si tratti della propria risposta alla domanda “Alexa, chi è la mamma migliore del mondo?” oppure una Skill che aiuta a pianificare le faccende domestiche per tutta la famiglia. Peraltro, le Skill che vengono realizzate possono essere rese visibili solo sui dispositivi associati al proprio account Amazon, oppure, se lo si desidera, possono anche essere rese pubbliche all’interno dello store Alexa Skill.

Utilizzare Alexa Skill Blueprint è facile: basta semplicemente compilare un modello prestabilito già pronto, inserendo le informazioni che si desidera personalizzare all’interno dei campi indicati. È possibile divertirsi nel personalizzare risposte come “Alexa, quale è la migliore città?” oppure “Alexa, chi ha il migliore senso dell’umorismo?”.

Per creare una propria skill sarà necessario selezionare il template desiderato visitando il sito Alexa Skill Blueprint: blueprints.amazon.it. Al momento è possibile scegliere tra 12 Skill Blueprint suddivise in quattro categorie, quali Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza. Alexa Skill Blueprint al momento del lancio include:

A casa

Domande e risposte personalizzate: permette di personalizzare le risposte alle proprie domande, o ancora di dare il benvenuto ai propri ospiti, fornendo loro informazioni utili rispetto alla casa e al quartiere in cui ci si trova. Ancora, è possibile inserire in Alexa una data importante per visualizzare i giorni che mancano a tale evento, mentre con “A chi tocca”, è possibile far scegliere direttamente Alexa a chi tocca fare qualcosa. Grazie alla Pianificazione delle faccende, Alexa potrà pianificare e monitorare le faccende settimanali per tutta la famiglia.

Divertimento e giochi

Con Cosa fare Alexa potrà scegliere in modo casuale un elemento da un elenco di cose da fare personalizzato, mentre con Ispirazioni si avrà la propria lista di frasi ispirazionali preferite. Ancora, con Frecciatine si lanceranno battute ad amici e parenti, ma per rimediare sarà sufficiente la skill Complimenti per di elogiare gli stessi.

Comunità e organizzazioni

Flash briefing consente di creare contenuti giornalieri o settimanali per i propri clienti, mentre Università consente di pubblicare lezioni e interventi tenuti dai relatori della propria università.

Apprendimento e Conoscenza

Flashcard permette di studiare, mettersi alla prova e padroneggiare una qualsiasi materia con l’uso della voce.

Alexa Skill Blueprint è disponibile per gli utenti italiani. Per iniziare ad utilizzare Alexa Skill Blueprint è sufficiente partire da questo indirizzo.

Tutti i dispositivi Echo con l’assistente vocale Alexa sono disponibili da questa pagina di Amazon. Nella pagine di macitynet trovare numerosi articoli e recensioni degli speaker smart Amazon Echo con Alexa, tra cui anche la recensione del nuovo modello Amazon Echo di terza generazione e del nuovo e potente Echo Studio con audio Dolby Atmos.