GoPro Hero 7 White al prezzo più basso: 179,99€, entrate nel mondo delle action cam

Se volete entrare nel mondo GoPro, il marchio che è sinonimo stesso di action cam, su Amazon trovate l’occasione buona: GoPro Hero 7 White, la più economica delle action cameras dell’azienda americana, è al prezzo più basso in assoluto: 179,99 euro.

Di questa camera abbiamo parlato lo scorso autunno, quando è stato attuato il lancio dei nuovi modelli. Rappresenta l’entry level della gamma e si rivolge in quanto tale ad un pubblico casual , ai ragazzi oppure a tutti coloro che vogliono affiancare ad una camera più potente e accessoriata, una unità solida, funzionale, compatibile con una eccellente applicazione per smartphone e facile da usare.

La GoPro Hero 7 White ha un un sensore da 10MP e può registrare video stabilizzati fino ad una risoluzione massima pari a Full HD a 60 fps e slow-motion a 2x. Ha batteria non removibile, la ricarica però avviene con una rapida porta USB-C, integra uno schermo touch da 2 pollici sul retro ma è possibile controllarla anche attraverso comandi vocali. Tra i pregi anche il fatto che è impermeabile fino a 10 metri di profondità senza alcuna custodia protettiva; può quindi essere usata senza problemi in tutte le situazioni tipiche: pioggia, neve, in spiaggia, su una barca e così via. Rispetto ai modelli più “capaci” quindi non registra a 4K (ma in giro su Internet si trovano tutorial che spiegano come attivare questa modalità)

Gli appassionati ed esperti del mondo GoPro al lancio della GoPro Hero 7 White avevano sottolineato i limiti rispetto alla precedente GoPro HERO, ma si trattava di considerazioni che partivano essenzialmente dal prezzo. In effetti la GoPro HERO costava allora più o meno quanto la GoPro HERO7 e quindi il modello precedente sembrava più conveniente, avendo lo schermo frontale, la compatibilità con alcuni accessori (come il gimbal Karma) e un bitrate di ripresa superiore (anche se per molti impercettibile). Attualmente però grazie allo sconto di Amazon la GoPro Hero 7 White costa 50 euro meno della GoPro HERO (2018) e quindi la scelta per chi cerca qualità al miglior prezzo è obbligata.

