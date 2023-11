Black Friday, GoPro MAX in sconto di duecento euro su Amazon

Per gli amanti delle action cam in ascolto, lo sconto da non perdere è dietro l’angolo. GoPro MAX è in forte sconto su Amazon per il Black Friday, la pagate 329 euro invece che 529, prezzo di listino.

Non si tratta di un’action cam tradizionale. Questa cam, infatti, offre un’esperienza avanzata di acquisizione video a 360 gradi e presenta caratteristiche innovative. Un aspetto rilevante è la possibilità di registrare non solo video a 360 gradi ma anche filmati con obiettivo singolo e grandangolari tradizionali. La stabilizzazione HyperSmooth, ribattezzata Max HyperSmooth, è integrata per garantire video fluidi e privi di vibrazioni. Come avere, insomma, un gimbal formato tascabile.

GoPro MAX, sebbene sia in grado di registrare video a 360 gradi, si orienta meno verso i video a 360 gradi e si concentri maggiormente sulle esigenze dei creatori di contenuti avanzati. Questi utenti potranno beneficiare della massima flessibilità di modifica e della possibilità di creare vlog istantanei, grazie anche alla presenza di un display frontale.

La camera permette di sperimentare nuove prospettive con video sferici in 5,6K30 e 3K60, che includono effetti di slow motion. Inoltre, offre tante modalità di ripresa, da quella temporizzata a 360°, TimeWarp e PowerPano per ampliare le proprie opzioni creative.

La fotocamera è dotata di sei microfoni per un audio a 360° e stereo di alta qualità, con una riduzione del rumore del vento ottimizzata. Inoltre, come già accennato, offre funzioni di stabilizzazione impeccabile, blocco dell’orizzonte e controllo vocale.

All’interno della confezione, oltre alla fotocamera GoPro MAX, anche la batteria ricaricabile, il supporto adesivo curvo, 2 lenti protettive, 2 copriobiettivi, la cstodia in microfibra, una fbbia di montaggio con vite di fissaggio, il cavo USB-C e un case compatto.

Il costo di listino è di 529 euro, ma al momento la si porta a casa a 329 euro, con uno sconto netto di 200 euro sul prezzo di listino.

