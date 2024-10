Come guardare il GP del Brasile risparmiando con una VPN

Pubblicità

La stagione di Formula 1 sta riservando sorprese anche per gli appassionati italiani della Ferrari, con l’ultima gara negli Usa che ha premiato i due piloti del cavallino rampante. Ed allora, con il prossimo appuntamento fissato per il Gran Premio del Brasile, il 3 novembre, vi diamo qualche suggerimento su come e dove guardarla, risparmiando.

Diverse piattaforme offrono la possibilità di seguire la gara in streaming in modo legale, ma alcune non sono accessibili dall’Italia. Per ovviare a questa limitazione, una VPN è quello che serve. In questo articolo dallo scopo puramente didattico vi mostriamo come come utilizzare Surfshark per accedere alle gare in streaming di Formula 1.

Per prima cosa, è importante comprendere cosa sia una VPN. Si tratta di una rete privata che protegge la connessione Internet criptando il traffico e instradandolo tramite un server situato in un’altra località. Ciò consente di superare i blocchi geografici e simulare una connessione da un Paese diverso, mantenendo la privacy online.

Tra le VPN più popolari ed affidabili c’è sicuramente Surfshark, con abbonamenti a partire da 1,99 euro al mese. Questo servizio consente di navigare senza limiti di traffico, ideale per seguire le gare di Formula 1 o altri eventi sportivi in streaming ad alta definizione. Con oltre 3200 server in più di 100 Paesi, Surfshark evita rallentamenti e buffering.

I server Surfshark sono progettati per gestire elevati carichi di lavoro, con una velocità minima di 1 Gbps, che può arrivare fino a 2 x 10 Gbps in aree a elevata richiesta come Stati Uniti e Regno Unito.

Come utilizzare Surfshark per vedere la Formula 1

Per iniziare, è necessario abbonarsi a Surfshark scegliendo il piano più adatto alle proprie esigenze e scaricare l’app, disponibile per varie piattaforme come PC, Mac, iOS e Android. Dopo l’accesso, si può selezionare un server situato nel Paese desiderato e connettersi. A questo punto, sarà possibile accedere ai siti che trasmettono la Formula 1.

Alcuni canali esteri offrono la trasmissione gratuita di determinate gare, anche se talvolta con alcune limitazioni. Ad esempio, nel caso del Gran Premio del Brasile, è possibile trovare streaming gratuiti su ServusTV in Austria, RTL Zwee in Lussemburgo e RTBF in Belgio.

Ovviamente, questi siti sarebbero inaccessibili collegandovi dall’Italia ed è per questo che è necessario sfruttare una VPN per far sì che vi colleghiate come se foste in Austria, piuttosto che in Belgio o in Lussemburgo.

O ancora, la gara sarà trasmessa da Sky Sports UK o Now U.S., da ESPN via Sling/Fubo e su ESPN Plus. Si tratta di servizi assolutamente legali, che però non sono accessibili dall’Italia.

Per chi desidera seguire tutte le gare senza limitazioni, esistono abbonamenti a pagamento, come il servizio F1 TV, che include la trasmissione live delle gare, replay e statistiche. La piattaforma, però, non è disponibile dall’Italia.

Questa non solo trasmette le gare in tempo reale, ma include anche funzionalità aggiuntive come repliche, statistiche dettagliate, e le registrazioni delle competizioni di F2, F3, Porsche SuperCup e molto altro.

Per accedere a F1 TV, basta connettersi al sito o aprire l’app, utilizzando Surfshark e collegandosi a un server VPN di un Paese dove il servizio è disponibile, come ad esempio gli USA.

Abbonarsi a Surfshark permette di scegliere tra vari piani, con costi a partire da meno 2 euro al mese utilizzando l’offerta a partire da questo indirizzo.

Come collegarsi con Surfshark

Dopo aver acquistato il vostro abbonamento ed aver aperto l’app di Surfshark, non vi resterà che far click su uno dei numerosissimi Paesi che sono presenti nella schermata principale. Ovviamente, dovrete scegliere il Paese in cui collegarvi a seconda del servizio di streaming che avete scelto di utilizzare.

Per abbonarsi a Surfshark il link da cui partire è direttamente questo. Come già anticipato si parte da meno di 2 euro al mese per un abbonamento da 24 mesi più 4 mesi extra.