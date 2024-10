Mac mini M4, il tasto di accensione non è in stile Apple o forse si

Nemmeno con l’avvento dei connettori USB-C Apple ha cambiato la posizione della porta di ricarica di Magic Mouse, che non permette di usare il mouse quando connesso al filo: un altro posizionamento che sembra sfidare la filosofia della semplicità Apple è quello del tasto di accensione dei nuovi Mac mini M4.

L’ultimo Mac mini intriga per dimensioni ancora più compatte, associate a un sensibile balzo nelle prestazioni, oltre che per una dotazione completa di porte sia sul retro che nel lato frontale. Purtroppo il tasto di accensione risulta invece scomodo perché si trova nel lato inferiore del computer: per raggiungerlo e accendere la macchina bisogna sollevare Mac mini M4.

Non è un problema per chi tiene il Mac perennemente acceso in standby. Negli altri casi invece l’operazione può risultare scomoda, in base al numero di cavi e periferiche collegate e al posizionato del computer sulla scrivania. Poco dopo la presentazione di Apple alcuni utenti sui social hanno iniziato a proporre soluzioni per aggirare l’inconveniente.

Il tasto di accensione di Mac mini M4 è nel lato inferiore della macchina: è visibile in questa foto Apple nell’angolo a destraTra le soluzioni fai da te più originali quella di Ivan Kuleshov, lo stesso ingegnere che in passato ha modificato Magic Mouse spostando la porta di ricarica nella parte frontale, potendolo così impiegare anche durante la ricarica. Kuleshov ha anticipato Apple con un connettore USB-C nel 2023.

Questa volta la soluzione non implica alcuna modifica hardware: si tratta infatti di una piccola leva realizzata con stampa 3D. Abbassando il lato più esterno della leva, l’altra estremità si solleva andando ad azionare il tasto di accensione di Mac mini m4.

L’ingegnere ha progettato la sua leva in base a dimensioni e dati ufficiali della macchina, ma avverte che non avendo ancora a disposizione Mac mini M4, il funzionamento effettivo dipenderà comunque dalla forza necessaria per azionare il tasto rispetto al peso del computer.

Apple is Apple.

The power button for the new Mac mini is on its bottom.

I’ve come up with a solution for turning the Mac mini 2024 on or off without taking it off the table.

Meet iFixTheButton

More images, another solution, and download (.stl and .stp) links below in the… pic.twitter.com/B6PFiQsEWx

— Ivan Kuleshov (@Merocle) October 30, 2024