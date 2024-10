i nuovi iMac M4 si comprano già adesso su Amazon anche a rate

iMac M4 disponibili per l'acquisto su Amazon

Pubblicità L’iMac con processore M4 sbarca su Amazon. I nuovi all in on sono da questa mattina ordinabili, come già il Mac mini, con la maggior parte delle configurazioni e dei colori allo stesso prezzo di Apple. In particolare il Mac 8+8 core e la versione 10+10 core Ricordiamo che i nuovi iMac M4 si distinguono proprio per il processore che permette un incremento sensibile di prestazioni in particolare nel campo della intelligenza artificiale. Altro aspetto importante è la RAM che in tutte le versioni è ora di almeno 16 GB ma si può portare fino a 24 GB. Apple dice che il nuovo iMac M4 è fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana e fino a 2,1 volte più veloce nei compiti più impegnativi, come foto editing e videogiochi: questi incrementi di prestazioni sono calcolati rispetto a iMac con chip M1. Il balzo di prestazioni è più sostenuto per il Nerual Engine che Apple dichiara oltre tre volte più veloce di quello di M1, rendendo iMac il computer tutto in uno più indicato anche per le applicazioni di intelligenza artificiale. Ci sono diverse novità sul fronte della connettività: la macchina infatti supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e arriva a offrire fino a 4 porte Thunderbolt 4, in grado di supportare fino a due monitor esterni con risoluzione 6K. Grazie alla presenza della nuova fotocamera frontale da 12 MP Center Stage Camera, l’utente è sempre perfettamente al centro e inquadrato durante le videochiamate. La presenza di due lenti grandangolari permette di inquadrare sia l’utente sia la scrivania dall’alto, utile per presentazioni e anche nel settore Educational. Per la prima volta iMac M4 permette di scegliere il rivestimento nano-texture per lo schermo per ridurre i riflessi, soluzione da sempre molto apprezzata dagli utenti professionisti. Il nuovo iMac M4 offre anche nuove colorazioni: verde, giallo, arancione, rosa, viola e blu oltre all’argento. La Magic Keyboard (con Touch ID nei modelli superiori al base) e il Mouse sono inclusi. Amazon offre l’iMac M4 in versione con CPU 8-core, GPU 8-core, 16GB a 1.529 euro (1.469 € per il settore Education) e l’iMac con CPU 10-core e GPU 10-core 16 GB da 1.779 euro. Quest’ultimo modello è disponibile sia a 256 Gb che a 512 GB, sia con vetro nanotexture che senza, sia nella versione 16 GB di Ram che nella versione 24 GB di Ram. Amazon offre il preordine al pari di Apple. Ordinando oggi la macchina sarà spedita il giorno 9 novembre. A differenza di Apple, Amazon vi offre anche l’acquisto in cinque rate senza interessi e senza garanzie. Se per caso foste interessati all’acquisto con questa formula procedete fino al carrello e selezionate l’opzione in questo specifico punto del processo di acquisto (immagine qui sotto).

