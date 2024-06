Hello Watch 3 Plus Ultra sembra proprio Apple Watch, ma costa solo 29 €

Pubblicità

Indubbiamente Apple Watch Ultra piace a molti, ma chi non vuol spendere una fortuna per uno smartwatch che tra qualche anno diventerà obsoleto pur beneficiando delle comode funzioni offerte al polso, e godendo del particolare design progettato da Apple, può tuttavia approfittare dell’offerta in corso per comprare Hello Watch 3 Plus Ultra che, a soli 29 €, offre le funzioni base degli smartwatch ad una frazione del prezzo degli Apple.

Esteticamente si fa fatica a dire che non sia identico, data la minuziosa imitazione dell’orologio fin nei minimi particolari. Ma apparenza a parte, come dicevamo è uno smartwatch che seppur non sia neppure lontanamente performante quanto l’Ultra di Apple, non è poi così diverso dalla gran parte degli orologi di fascia bassa che troviamo sul mercato.

Lo schermo innanzitutto è molto buono perché monta un pannello AMOLED da 2,04″ con risoluzione pari a 518 x 425 pixel, ed è incassato all’interno di una cassa in metallo che si fissa al polso attraverso un cinturino in silicone, disponibile anche nell’appariscente colorazione arancione che offre Apple.

Si può usare sia con gli iPhone a partire da iOS 8, sia coi telefoni Android dalla versione 5 in su, ai quali si collega tramite l’app QiFit via Bluetooth 5.1.

C’è il modulo NFC per i pagamenti dal polso e svariati sensori per tenere d’occhio la salute dell’utente, dalla frequenza cardiaca alla saturazione, temperatura, qualità del sonno e via dicendo, sia per tracciare l’attività sportiva, riconoscendo più di 170 sport differenti.

Con 4 GB di memoria, è impermeabile e per chi vuole, oltre alle notifiche, c’è la possibilità di usarlo per farsi ricordare di fare del movimento quando si sta seduti per troppo tempo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 107 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere intorno ai 30 €.

