L’intelligenza artificiale, Mail e il progetto Perla Nera

Pubblicità

Non è proprio la mail che funziona da sola e che risponde ai messaggi senza il nostro intervento, ma certo una bella agevolazione. A portarla in dono ai sistemi operativi Apple dovrebbe essere, manco a dirlo, l’Intelligenza Artificiale.

Anticipazioni sul fatto che Mail sarebbe stata una delle applicazioni che più di altre avrebbe beneficiato della spinta dell’Ai sono in circolazione da tempo, ma a fornire dettasi su come il sistema di messaggistica elettronica funzionerà, in particolare, con iOS 18 è il sito americano AppleInsider.

Secondo quanto si apprende funzionalità di ricerca AI “on-device” (una delle particolarità delle scelte in fatto di intelligenza artificiale compiute da Apple) permetteranno di tenere conto di Contatti, posizione e documenti memorizzati in locale, elementi che il sistema identificherà anche per le “Smart Replies“, ad esempio visualizzando un elenco di frasi suggerite che è possibile inviare semplicemente selezionandole (senza bisogno di inventarsi di volta in volta una risposta).

Le Smart Replies dovrebbero permettere di semplificare le comunicazioni via mail, e far risparmiare tempo. La funzione è particolarmente interessante per i professionisti che lavorano nelle aziende, addetti all’assistenza clienti, grandi aziende che hanno quotidianamente a che fare con la gestione di grandi quantità di mail.

Come abbiamo già riferito qui, anche Siri e Spotlight sfrutteranno l’AI: l’assistente vocale dovrebbe essere in grado di comprendere meglio il contesto, tenere conto di posizione, eventi in programma nel Calendario, ma anche soggetti quali persone o aziende.

Mail, Messaggi e Siri metteranno a disposizione funzionalità di risposta smart, permettendo all’utente di replicare con risposte generate all’istante dall’AI a una mail o un messaggio. Siri sfruttarrà l’AI per cercare di fornire aiuto e risposte all’utente.

Quale sarà l’implementazione esatta resta da vedere ma, a quanto sembra di capire, sarà possibile regolare i toni nelle risposte a mail e altri servizi; l’utente può, ad esempio, richiamare a Siri e chiedere: “Rendi questo testo più professionale” per ottenere una risposta più seriosa

Siri dovrebbe essere in grado di analizzare le mail, offrire suggerimenti e generare risposte ottenendo il risultato desiderato dall’utente; quest’ultimo può affinare le risposte presentate, optando ad esempio per mail più coincise, amichevoli o professionali.

Project BlackPearl

Le novità di Mail sono parte del cosiddetto “Project BlackPearl” da Apple, una iniziativa che comprende, tra le altre cose, la possibilità di classificare le mail in base al testo contenuto nelle stesse (tenendo conto di messaggi urgenti, promozioni, transazioni, social, commercio elettronico, ecc.).

Il sunto dei testi

La possibilità di ottenere un sommario è utile in vari frangenti. Siri sarà a quanto pare in grado di analizzare e riassumere testi vari all’essenziale, inclusi messaggi di posta elettronica, SMS, notifiche, note, post, documenti forniti dall’utente e notizie.

Sempre stando a quanto riferisce Appleinsider, internamente Apple sta testando vari livelli di riassunti, tenendo conto di casi d’uso specifici, elementi dell’interfaccia, contesti e altro ancora. L’AI è in grado di identificare parole-chiave, frasi di rilievo e creare sommari specifici da note, messaggi, pagine web, ecc.

Le novità in Siri non dovrebbero fermarsi alla sola gestione dei testi, riassunti e suggerimenti; dovrebbe essere possibile migliorare immagini con comandi dedicati e l’assistente essere in grado di riconoscere vari comandi utili per la gestione delle foto.

A proposito di modifiche alle foto, Apple sta testando anche funzioni per creare immagini, con framework dedicati alla creazione di animazioni, emoji, bozzetti e altro ancora; alcune di queste funzionalità saranno richiamabili da Foto e altre app di serie.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza. Per tutto quello che sappiamo finora di iOS 18, il link da seguire è questo.