Arriva l’app Apple per gestire le password e funzionerà così

Pubblicità

Una applicazione per domarle tutte. Siamo parlando delle password che usiamo ogni giorno e di un nuovo programma che Apple ha destinato, come l’Unico Anello della saga di Talkien che poteva incatenare tutti gli altri, a riassumere in sé tutte le credenziali che usiamo per accedere ad aree riservate, app e reti Wi-Fi.

A svelare i piani di Cupertino, come al solito, è Mark Gurman con un articolo pubblicato su Bloomberg dal quale possiamo captare molte delle funzioni e la logica di fondo della iniziativa che sarà presentata durante la ormai prossima WWDC che sarà dominata dall’Intelligenza Artificiale ma presenterà anche novità sui sistemi operativi Apple.

Per capire il concetto si deve partire dai Password manager più noti: OnePassword o LastPass. Questi programmi permettono di usare una singola password per gestire tutte le altre. In pratica una volta acquisiti i dati di login di un certo programma, un sito o un’applicazione, non servirà più ricordarseli e digitarli ad ogni visita. Sarà l’app-chiave a ricordarsele e scriverle per noi.

A gestire tutto nel caso della novità di iOS, iPadOS e MacOS e persino Windows (come diciamo sotto) sarà iCloud Keychain che già oggi è in grado di fare tutto questo ma in maniera frammentaria e andando a scavare dentro ai settaggi. Ad esempio oggi la password viene digitata solo nel momento in cui andiamo ad accedere alla pagina di login e per recuperarne una è necessario andare a cercare nel pannello delle preferenze.

Con la nuova applicazione sarà tutto più semplice. Basterà lanciare il programma per accedere in maniera centralizzata a tutte le password memorizzate. Login e parole chiave saranno suddivise per categorie: account, reti Wi-Fi e Passkey. Il sistema suggerirà password sicure e permetterà di compilare automaticamente i vari campi sia nei siti Internet che dentro alle applicazioni.

Secondo quanto riferisce Gurman, la nuova applicazione sarà in grado anche di funzionare come Google Authenticator. Ad ogni login in un qualunque sito, verrà richiesto l’inserimento di un codice numerico di sicurezza aggiuntivo che sarà valido solo per pochi secondi. In questo modo si avrà l’autenticazione a due fattori ovunque anche dove non è prevista.

Il programma per le password di Apple è una comodità in più per gli utenti e nello stesso tempo una preoccupazione per i menzionati OnePassword e LastPass. Questi servizi facevano tutto quel che sembra farà la nuova app Apple, ma chiedono sempre il pagamento di un canone (nel caso di 1Password) oppure sono gratis ma limitate (nel caso di LastPass). Ancora peggio non sono integrati in iCloud. Di conseguenza diventeranno molto meno appetibili per il mondo Apple.

Oltre a questo l’app di Apple consentirà di importare e gestire le password create e memorizzate in altri servizi come potrebbero essere quelli di 1Password e di LasPass. Un altro colpo allo scenario di profitto di queste due realtà.

Come se non bastasse l’app non funzionerà solo con Mac ma anche con Windows. Gurman non spiega esattamente come funzionerà l’app con il sistema operativo concorrente, ma lo sbarco anche sulla piattforma concorrente dimostra la volontà generale di Apple di dare maggior sicurezza e maggior consapevolezza dell’importanza di password robuste. Un passo che era già stato compiuto con il lancio di Passkey.