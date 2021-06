Himo Z20, bicicletta elettrica pieghevole a 631,50 euro

Se volete comprare una bicicletta elettrica da tenere nel bagagliaio per districarvi nel traffico cittadino o per portarvela in vacanza al mare, approfittate dell’offerta lampo sulla Himo Z20 attualmente scontata quasi a metà prezzo (la pagate 6310,50 euro).

Questa bicicletta è interessante per diversi motivi. Innanzitutto si tratta di una bicicletta pieghevole, quindi occupa la metà dello spazio per quanto riguarda la lunghezza e può così essere stipata tranquillamente nel bagagliaio oppure riposta dietro la porta di casa senza grossi ingombri. Da chiusa infatti misura meno di 90 x 80 x 50 centimetri, mentre quando aperta l’altezza sella è di 1,1 metri.

E’ dotata di un motore brushless da 250 W che promette dai 15 ai 20 chilometri di autonomia con una sola carica in base al peso del ciclista, del manto stradale e della pendenza del tragitto percorso. Può sorreggere una persona il cui peso non deve superare i 100 chilogrammi e la velocità massima è di 25 chilometri orari, quindi del tutto in regola con le normative attualmente vigenti in termini di circolazione stradale per questa categoria di veicoli.

Utilizza ruote da 20 pollici, entrambe accompagnate da freni a disco che promettono un arresto completo della bicicletta entro i 6 metri sul bagnato, 4 se invece si sta percorrendo un terreno ben drenato. Il telaio è costruito in lega di alluminio e tutta la bicicletta è certificata IPX7, il che significa che nonostante le parti elettriche può essere tranquillamente utilizzata anche sotto la pioggia.

Monta uno schermo LCD sul manubrio dove è possibile leggere tutte le informazioni registrate dai sensori, offre un cambio Shimano a 6 velocità e una luce LED frontale per illuminare la strada quando viene utilizzata di sera. La batteria incorporata è accompagnata da un sistema intelligente che la protegge non solo da sovraccarico e cortocircuito ma è in grado anche di arrestare la ricarica quando raggiunge il livello di carica massimo, preservandola così dall’usura delle celle.

Per finire, pesa 21,6 chilogrammi quindi è anche piuttosto facile da trasportare e nel tubo del sottosella è incorporata la pompa per gonfiare le camere d’aria degli pneumatici al momento del bisogno.

La bicicletta elettrica pieghevole Himo Z20 normalmente costa 1.094,60 euro ma con l’offerta attuale risparmiate il 42%, pagandola cioè 631,50 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.